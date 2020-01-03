Румас обсудил с Медведевым ситуацию с поставкой нефти на белорусские НПЗ

Источник материала: Ежедневник





Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым ситуацию с поставкой на белорусские НПЗ российской нефти. В январе нефть в Беларусь придет. Но что будет дальше?

Разговор двух премьеров состоялся по телефону, сообщила пресс-служба правительства Беларуси.

В ходе разговора стороны обсудили вопрос с поставками нефти, но о чем договорилитсь стороны, не сообщается. Румас и Медведев обсудили другие вопросы интеграционного взаимодействия и поздравили друг друга с наступившим Новым годом и приближающимся Рождеством.

Между тем, концерн "Белнефтехим" сообщил, что начато офромление документов на прокачку первой партии нефти без уплаты премии поставщикам, что позволдит обеспечить бесперебойную работу белорусских НПЗ в январе. Как дела будут обстоять дальше - пока не ясно.

Вопрос премии, которую белорусская сторона уплачивает российским поставщикам, обсуждался в течение всего 2019 года. Беларусь хочет получать российскую нефть без премии, чтобы хоть как-то компенсировать свои потери от налогового маневра Старшего брата. Однако, поставщики категорически против этого, так как не хотят терять свобю часть прибыли.

На январь, пока еще идут переговоры по спорному вопросу, Россия согласилась поставить нефть белорусским НПЗ. Но что будет дальше? Это вопрос пока остается открытым.