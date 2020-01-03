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«Белавиа» запускает новый рейс в Вену: цена билетов вам не понравится
Источник материала: KYKY>
«Белавиа» вводит новый рейс в летнее расписание,
Так беларуский авиаперевозчик пустился расширять свое присутствие в Европе. Летать в австрийскую столицу, а точнее — в Венский международный аэропорт, будут каждый день. Вылеты назначены на 8:50 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и на 14:25 (по вторникам, четвергам и субботам).
Обратный вылет в Национальный аэропорт «Минск» планируется в 10:45 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16:10 (по вторникам, четвергам и субботам). Что касается цены, то стоимость билета в одну сторону — от 174 евро, туда-обратно — 234 евро (тариф «Light»). Билеты уже поступили в продажу, их можно купить по
Напомним: о том, что «Белавиа» собирается выполнять полеты в Вену, в Минтрансе
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«Белавиа» вводит новый рейс в летнее расписание, пишут в пресс-релизе авакомпании. Она будет летать в Вену, начиная с 29 марта 2020 года. Так...
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