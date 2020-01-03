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«Белавиа» запускает новый рейс в Вену: цена билетов вам не понравится

04.01.2020 16:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Белавиа» вводит новый рейс в летнее расписание, пишут в пресс-релизе авакомпании. Она будет летать в Вену, начиная с 29 марта 2020 года.

Так беларуский авиаперевозчик пустился расширять свое присутствие в Европе. Летать в австрийскую столицу, а точнее — в Венский международный аэропорт, будут каждый день. Вылеты назначены на 8:50 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и на 14:25 (по вторникам, четвергам и субботам).

Обратный вылет в Национальный аэропорт «Минск» планируется в 10:45 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16:10 (по вторникам, четвергам и субботам). Что касается цены, то стоимость билета в одну сторону — от 174 евро, туда-обратно — 234 евро (тариф «Light»). Билеты уже поступили в продажу, их можно купить по ссылке.

Напомним: о том, что «Белавиа» собирается выполнять полеты в Вену, в Минтрансе заговорили в ноябре 2019-го, после встречи главы ведомства Алексея Авраменко с послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер. До переговоров полеты на линии Вена-Минск-Вена вполняла авиакомпания «Австрийские авиалинии». Но в ходе беседы с австрийским дипломатом выяснилось, что «Белавиа» тоже приняла решение начать собственные полеты по этому маршруту с лета 2020 года. Обещали, что самолеты между Минском и Веной будут летать 14 раз в неделю, рейсы будут выполняться перевозчиками двух стран — по семь раз каждой стороной.

 
Теги: Минск
 
 
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«Белавиа» вводит новый рейс в летнее расписание, пишут в пресс-релизе авакомпании. Она будет летать в Вену, начиная с 29 марта 2020 года. Так...
 
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