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Элис Бакай подписал контракт с «Динамо-Брест»

04.01.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О том, что один из лучших полузащитников атакующего плана минувшего футбольного белорусского сезона переходит в брестское «Динамо», стало известно еще за несколько туров до финиша чемпионата. И вот – официальное подтверждение от клуба.

Элис Бакай подписал контракт с «Динамо-Брест»

Как сообщает сайт «Динамо-Брест», футболист подписал с контракт с клубом на два года.

Элис Бакай подписал контракт с «Динамо-Брест»

Элис Бакай подписал контракт с «Динамо-Брест»

Опытнейший футболист в разное время выступал за команды из Албании, Румынии, Хорватии и Украины. С 2018 года 32-летний игрок защищал цвета солигорского «Шахтёра». В составе «жёлто-чёрных» албанец провёл 49 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 19 голевых передач, а также выиграл Кубок Беларуси-2019. В минувшем сезоне Элис стал лучшим игроком Высшей Лиги в своём амплуа, набрав 252 балла по индексу Instat.

 
Теги: Брест
 
 
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