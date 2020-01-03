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Прокачка нефти на белорусские НПЗ возобновлена - "Белнефтехим"

04.01.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прокачка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает корреспондент БЕЛТА.

Прокачка нефти на белорусские НПЗ возобновлена - "Белнефтехим"

"Сегодня в 17.05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", - сказал Владимир Сизов.

Зампред "Белнефтехима" уточнил, что сегодня до конца суток будет прокачано 6 тыс. т.

 
 
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  Прокачка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает...
 
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