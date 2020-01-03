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Ипэшники шутят, общепит негодует. Как обесточенный за долги «Мандарин Плаза» пережил свой «блэк-аут»

04.01.2020 18:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обесточенный накануне гомельский торговый центр «Мандарин Плаза» работает в обычном режиме. Сегодня в 15.30 сюда зашли первые покупатели.


Новость о том, что в районе трех часов дня свет в торговый центр «Мандарин Плаза» дадут и объект откроется, облетела город. Еще за полчаса до обещанного времени у входа столпились покупатели.

— Мне нужно в Mark Formelle, — всматривается в темные стекла входных дверей женщина.

— А нам с сыном — в Kari, — говорит другая гомельчанка с мальчиком лет десяти.

В 14.30 у «Мандарин Плаза» появился губернатор. Но попасть внутрь даже он сперва не мог — ведь все двери закрыты. Наконец чиновника встретил человек с фонариком — и глава области скрылся в темноте торгового центра.

— А нас когда впустите? — спросили собравшиеся.

— Система потихоньку запускается. Еще минут двадцать нужно подождать, — пообещал человек с фонариком.

Но двери перед покупателями раскрылись лишь к 15.30. Внутри играла музыка, вверх и вниз бежал эскалатор, магазины открылись, но не все.


Торгующие в центре промышленными товарами ипэшники признаются, что не видят особой проблемы в сложившейся ситуации. Некоторые нашли в ней даже плюсы: «Подарили нам еще один выходной после праздников» — шутят они.

К тому же, говорят предприниматели, отключение не было для них неожиданностью, ведь разговоры о долгах ходили давно.


В «Евроопте» некоторые полки, например, с выпечкой, пустые. А вот прилавки в мясном и молочном отделах заполнены. Работники магазина уверяют покупателей, что все свежее, — с момента отключения в торговом центре электроэнергии холодильники подключили к генераторам.

Руководство торговой сети комментировать ситуацию не желает, ограничившись коротким: «Все хорошо».


А вот в кафе «Гараж» собираются отправлять собственникам ТЦ претензионное письмо. Правда, пока не знают, кому его адресовать.

— Мы все оплачиваем своевременно, но, несмотря на это, стали заложниками ситуации. К тому же для нас это отключение стало полной неожиданностью. Принялись искать генератор, потом поняли, что подключить его будет проблематично, ведь мы на втором этаже. Поэтому пришлось перевозить продукты в наше второе заведение, расположенное в «Гиппо». Вчера у нас было две записи на банкеты — их также пришлось перенести туда. Конечно, мы понесли убытки, ведь это была пятница, а в пятницу у нас всегда многолюдно, — говорит представитель кафе Алена.


Напомним, 3 января торговый центр «Мандарин Плаза» неожиданно закрылся. Причина — отсутствие электричества из-за задолженности по оплате электроэнергии.

Началось все еще весной 2018-го, когда представители «Энергосбыта» выявили факт недоучета потребленной торговым центром электроэнергии. Задолженность, как выяснилось, возникла из-за неправильного подключения приборов учета. Так как «Мандарин Плаза» построен на площадях бывшего завода эмальпосуды, то снабжается электроэнергией через расположенный рядом завод «Сантэкс» и между ним и ООО «Белинвестплаза» в 2015 году был заключен договор об обеспечении электропитанием. Долг около 1,2 млн рублей руководство «Белинвестплазы» признало и даже большую часть его погасило. Непогашенной оставалась сумма «старой» задолженности — 299 тысяч рублей и новый долг в 160 тысяч. Дирекция завода «Сантэкс» не раз обращалась к руководству «Белинвестплазы» с напоминанием выполнить условия договора и решение суда. Наконец терпению «Сантэкса» пришел конец — и завод обесточил торговый центр.

4 января в дело вмешался губернатор Гомельской области Геннадий Соловей — и стороны пришли к консенсусу, то есть долги частично погасили. Также известно, что в деле разбирается Следственный комитет.

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Теги: Новости
 
 
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В 14.30 у «Мандарин Плаза» появился губернатор. Но попасть внутрь даже он сперва не мог - ведь все двери закрыты. Наконец чиновника встретил человек с фонариком - и...
 
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