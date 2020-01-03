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«Интрига есть». 7 команд будут бороться за звание чемпиона Беларуси по индорхоккею

04.01.2020 18:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Начало января – традиционное время проведения второго тура чемпионата страны по индорхоккею. Не стал исключением и этот год,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Интрига есть». 7 команд будут бороться за звание чемпиона Беларуси по индорхоккею

Так, в Минск съехались 7 команд, претендующих на чемпионский титул, а вместе с ним и на право представлять нашу страну на клубных состязаниях. После завершения первого тура, а прошел он еще в декабре 2019-го, в лидеры вырвались три команды. «Минск-1» и «Минск-2», были, соответственно, первыми и третьими, и брестский «Строитель».   

«Интрига есть». 7 команд будут бороться за звание чемпиона Беларуси по индорхоккею

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Есть брестский клуб «Строитель», а он будет бороться за медали и завоевывать. Когда-то они были чемпионами по индорхоккею, поэтому интрига есть. А также 3,4,5 место это тоже интересно. Я думаю, что до последнего третьего тура будет неизвестно, кто станет чемпионом Республики Беларусь.

«Интрига есть». 7 команд будут бороться за звание чемпиона Беларуси по индорхоккею


По большому счету команды-фавориты свое реноме подтверждают, одерживая более чем уверенные победы над соперниками. Так, накануне «Строитель» был сильнее сборной столичной области – 11:1, а первая команда «Минск» забросила этим же ребятам 17 безответных мячей.   

Сегодня «Минск-1» переиграл «Брестжилстрой» – 11:0. Кстати, этот турнир не только интересен сам по себе, но и еще является отличной «боевой» тренировкой перед чемпионатом Европы во втором дивизионе, туда белорусы отправятся уже в середине января, а также перед Кубком клубных команд Старого Света.    

Люди в материале: Александр Екименко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Начало января – традиционное время проведения второго тура чемпионата страны по индорхоккею. Не стал исключением и этот год,  сообщили в...
 
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