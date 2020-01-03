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«Интрига есть». 7 команд будут бороться за звание чемпиона Беларуси по индорхоккею
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Начало января – традиционное время проведения второго тура чемпионата страны по индорхоккею. Не стал исключением и этот год, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Так, в Минск съехались 7 команд, претендующих на чемпионский титул, а вместе с ним и на право представлять нашу страну на клубных состязаниях. После завершения первого тура, а прошел он еще в декабре 2019-го, в лидеры вырвались три команды. «Минск-1» и «Минск-2», были, соответственно, первыми и третьими, и брестский «Строитель».
Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Сегодня «Минск-1» переиграл «Брестжилстрой» – 11:0. Кстати, этот турнир не только интересен сам по себе, но и еще является отличной «боевой» тренировкой перед чемпионатом Европы во втором дивизионе, туда белорусы отправятся уже в середине января, а также перед Кубком клубных команд Старого Света.
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Новости Беларуси. Начало января – традиционное время проведения второго тура чемпионата страны по индорхоккею. Не стал исключением и этот год, сообщили в...
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