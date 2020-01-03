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В Москве -2, в Киеве -3. Погода в Европе на неделю с 6 на 12 января
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают дождь и +14. Та же погодная картина и в Вене, рассказали в программе
Туман, облачность и +3 будет в Мадриде. На два пункта прохладнее и переменная облачность в Софии.
В Афинах ожидается +5 и дождь. В Анкаре прогнозируют -2 и мокрый снег. Первые звоночки зимы заметят в Прибалтике. Столбик термометра окажется в районе ноля.
В Варшаве ожидается +4 и дожди. -3 прогнозируют в Киеве. В Москве обещают -2, без осадков.
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В Париже синоптики обещают дождь и +14. Та же погодная картина и в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус». В Риме будет солнечно и +10. Туман, облачность и +3 будет...
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