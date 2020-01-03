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Три человека удостоены специальной премии президента "Белорусский спортивный Олимп"

04.01.2020 19:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава государства Александр Лукашенко 4 января подписал указ о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2019 года.


Владислав Гончаров. Фото из архива
 
Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Премии удостоены главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 5" Национальной государственной телерадиокомпании Павел Булацкий, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте Министерства спорта и туризма Владислав Гончаров, а также старший тренер национальной команды по современному пятиборью Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Василий Гулевич.

Награда им присуждена за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности.
 
 
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Глава государства Александр Лукашенко 4 января подписал указ о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2019...
 
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