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Три человека удостоены специальной премии президента "Белорусский спортивный Олимп"
Источник материала: Партизан
Глава государства Александр Лукашенко 4 января подписал указ о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2019 года.
Владислав Гончаров. Фото из архива
Об этом корреспонденту БЕЛТА
Премии удостоены главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 5" Национальной государственной телерадиокомпании Павел Булацкий, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте Министерства спорта и туризма Владислав Гончаров, а также старший тренер национальной команды по современному пятиборью Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Василий Гулевич.
Награда им присуждена за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности.
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Глава государства Александр Лукашенко 4 января подписал указ о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2019...
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