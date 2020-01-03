Под Минском Hyundai врезался в дорожное ограждение: пострадали мать и её 5-летняя дочь

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минском районе в результате ДТП пострадала женщина и ее ребенок.

По информации МВД, авария произошла днем четвертого января. Автомобиль Hyundai ехал по автодороге М14. Около аг. Острошицкий Городок 55-летний водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, он съехал на обочину, где столкнулся с дорожным ограждением.



Фото: МВД

В аварии травмы получили 26-летняя пассажирка и ее 5-летняя дочь. Пострадавшие были госпитализированы. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве.



Фото: МВД

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и скорой помощи.