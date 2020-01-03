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Под Минском Hyundai врезался в дорожное ограждение: пострадали мать и её 5-летняя дочь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минском районе в результате ДТП пострадала женщина и ее ребенок.
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В аварии травмы получили 26-летняя пассажирка и ее 5-летняя дочь. Пострадавшие были госпитализированы. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и скорой помощи.
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Новости Беларуси. В Минском районе в результате ДТП пострадала женщина и ее ребенок. По информации МВД, авария произошла днем четвертого января. Автомобиль Hyundai...
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