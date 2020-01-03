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Под Минском Hyundai врезался в дорожное ограждение: пострадали мать и её 5-летняя дочь

04.01.2020 18:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минском районе в результате ДТП пострадала женщина и ее ребенок.  

По информации МВД, авария произошла днем четвертого января. Автомобиль Hyundai ехал по автодороге М14. Около аг. Острошицкий Городок 55-летний водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, он съехал на обочину, где столкнулся с дорожным ограждением.  

Под Минском Hyundai врезался в дорожное ограждение: пострадали мать и её 5-летняя дочь
Фото: МВД

В аварии травмы получили 26-летняя пассажирка и ее 5-летняя дочь. Пострадавшие были госпитализированы. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве.  

Под Минском Hyundai врезался в дорожное ограждение: пострадали мать и её 5-летняя дочь
Фото: МВД

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и скорой помощи.  

В конце декабря в Дзержинском районе Peugeot врезался в стоящую фуру: погиб 22-летний водитель – здесь подробнее.  

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Новости Беларуси. В Минском районе в результате ДТП пострадала женщина и ее ребенок.   По информации МВД, авария произошла днем четвертого января. Автомобиль Hyundai...
 
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