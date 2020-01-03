ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К Стасу Шашку пустили адвоката

04.01.2020 18:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

4 января к экс-кандидату в депутаты Стасу Шашку, который отбывает административный арест за участие в акции против интеграции с Россией, смог попасть адвокат. Вместе с арестованным они подготовили жалобу на постановление суда.

"Молодёжный блок" идёт в парламент: "Готовы работать даже с БРСМ"
По информации адвоката, Стас сейчас один в камере. Он регулярно получал передачи, заказные письма и письма первым классом, которые ему отправляли, пишет euroradio.fm



Недопуск адвоката в течение пяти дней правозащитники из “Правовой инициативы” расценивают как психологическое давление на арестованных. Они собираются бороться с этой “порочной практикой”.


Стас Шашок — активист Legalize Belarus и “Молодёжного блока”. 26 декабря он был задержан за участие в несанкционированных властями антиинтеграционных протестах. На следующий день суд решил наказать его 15-ю сутками административного ареста.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 января к экс-кандидату в депутаты Стасу Шашку, который отбывает административный арест за участие в акции против интеграции с Россией, смог попасть адвокат....
 
Новости дня
Новости разные
 
Сумка с человеческими останками в Свислочи: милиция ищет тех, кто мог ранее её видеть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика