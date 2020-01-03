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Экономист объяснил, почему Лукашенко готов рисковать, упершись рогом по цене на нефть

04.01.2020 19:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На что рассчитывает глава Беларуси, оставляя страну без важного энергоресурса?

Экономист объяснил, почему Лукашенко готов рисковать, упершись рогом по цене на нефть
Пока Александр Лукашенко играет в хоккей на Рождественском турнире, в Беларуси продолжают осмысливать непростую ситуацию, возникшую из-за остановки поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы. 
Как сообщил «Белорусскому партизану» глава первичной организации Независимого профсоюза ОАО «Нафтан» Геннадий Ворона, работники новополоцкого НПЗ взволнованы своим будущим. «Работа пока что есть, но настроения у людей, конечно, нету. От поставок российской нефти зависит наша работа и соответственно зарплата. Хватит ли нынешних запасов на 20 дней работы завода, как писали в СМИ, мне трудно сказать – соответствующей информацией не обладаю. По поводу дальнейшей работы руководство пока молчит – возможно, еще прошло слишком мало времени для осмысления ситуации», – рассказал Геннадий Ворона.  Тем временем появляются подробности того, почему Минск и Москва не договорились по поводу нефтяного контракта на 2020 год. 



«Белорусский партизан» попросил прокомментировать ситуацию экономиста Льва Марголина.

– В конце прошлого года в белорусском правительстве заявляли, что 2020-м хотели бы получить от России от 18 до 24 млн тонн российской нефти. Выходит, Минск сейчас торгуется и обостряет ситуацию всего лишь за примерно $180-240 лишних миллионов? 

– Но для белорусского бюджета это достаточно существенная сумма. На минуточку, властиберут в Китае кредит на $500 млн и очень этому радуются, рассказывая о своем достижении. Хотя я так подозреваю, что если до сих пор о снижение цены на нефть договориться не удалось, то, наверное, это и не удастся. Позитивный вариант, пожалуй, возможен только в том случае, если Минск до последнего момента бился за снижение на $20 за тонну, а теперь согласился на снижение запросов со своей стороны. В такой ситуации Россия, возможно, даст эти $10 с барского плеча. Но если эти $10 – изначальная сумма, о которой заявили во время переговоров, то сомневаюсь, что Минску удастся что-нибудь выторговать.

– Но стоит ли игра свеч, если Беларусь вынуждена была приостановить поставки нефтепродуктов на экспорт и, наверное, уже потеряла какие-то деньги?

– Поставки на экспорт – это такой показатель, который потом можно нагнать. Что будет потеряно, допустим, за две недели января, вполне реально компенсировать и восстановитьза последующий период экспорта. И такие примеры в истории страны были. Несколько лет назад Беларуси ограничивали поставки нефти, потом их восстанавливали, и страна все наверстывала.

– Не рискует ли Лукашенко потерять больше (не только в вопросе экспорта нефтепродуктов, но и в переговорах с Москвой по другим вопросам), упершись рогомпо цене на нефть?

 – Как говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Думаю, глава государства рассчитывает на то, что как Беларусь пока не может обойтись без России, так и Россия без Беларуси обойтись не сможет. Торг торгом, но оставить нашу страну вообще без нефти или газа – на это Россия вряд ли решится. Прежде всего, потому, что такие действия не поймет российский народ. Если Кремль еще может как-то объяснить санкции в отношении «бандеровцев» украинцев,  то в отношении «братьев» белорусов это сделать будет нельзя. Поэтому я думаю, Лукашенко считает, что он еще может фрондировать по тому же вопросу цены на нефть. И рассчитывает, что в последний момент все решится в его пользу. Вместе с тем, думаю, его поручение по обеспечению других альтернативных вариантов поставок нефти на этот раз более серьезно, чем в прежние времена, когда пытались поставлять то из Азербайджана, то еще откуда-то. Потому что сейчас заговорили о конкурентных и реальных маршрутах – в том числе, поставках нефти из Гданьска, которая приходит туда морским путем.

– Как думаете, когда Минск и Москва договорятся о цене на нефть?

– Полагаю, результат торгов мы увидим в ближайшую неделю-две – дальше оттягивать некуда.
 
Теги: Минск
 
 
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На что рассчитывает глава Беларуси, оставляя страну без важного энергоресурса?
 
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