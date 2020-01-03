ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сумка с человеческими останками в Свислочи: милиция ищет тех, кто мог ранее её видеть

04.01.2020 18:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске в реке второго января была найдена сумка с человеческими останками.  

Ее обнаружили сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в Свислочи – здесь подробнее.  

По информации МВД, устанавливаются очевидцы, которые могли видеть человека с сумкой.  

Сумка с человеческими останками в Свислочи: милиция ищет тех, кто мог ранее её видеть
Фото: МВД

Сумка выглядит так: черная, прямоугольная, с красными полосами и изображением птицы белого цвета. Может переноситься как в руке, так и через плечо. 

Правоохранители просят граждан сообщить, если вам известно о фактах безвестного исчезновения женщин, если ваша родственница, знакомая или коллега беспричинно перестала выходить на связь или не вышла на работу, если вы располагаете сведениями о предполагаемых местах продажи схожих по описанию сумок или лицах, в пользовании которых они находятся, если вы владеете какой-либо иной информацией о случившемся. 

Сумка с человеческими останками в Свислочи: милиция ищет тех, кто мог ранее её видеть
Фото: МВД

Информацию можно сообщить в любое отделение милиции или по телефонам:  +375 29 130 59 48, +375 17 389 52 96, 102. 

Конфиденциальность гарантируется. 

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске в реке второго января была найдена сумка с человеческими останками.   Ее обнаружили сотрудники коммунальной службы, которые проводили...
 
Новости дня
Новости разные
 
ДТП в Гродно: «Ровер» столкнулся с троллейбусом, а после едва не вылетел на тротуар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика