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Сумка с человеческими останками в Свислочи: милиция ищет тех, кто мог ранее её видеть
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске в реке второго января была найдена сумка с человеческими останками.
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Сумка выглядит так: черная, прямоугольная, с красными полосами и изображением птицы белого цвета. Может переноситься как в руке, так и через плечо.
Правоохранители просят граждан сообщить, если вам известно о фактах безвестного исчезновения женщин, если ваша родственница, знакомая или коллега беспричинно перестала выходить на связь или не вышла на работу, если вы располагаете сведениями о предполагаемых местах продажи схожих по описанию сумок или лицах, в пользовании которых они находятся, если вы владеете какой-либо иной информацией о случившемся.
Информацию можно сообщить в любое отделение милиции или по телефонам: +375 29 130 59 48, +375 17 389 52 96, 102.
Конфиденциальность гарантируется.
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Новости Беларуси. В Минске в реке второго января была найдена сумка с человеческими останками. Ее обнаружили сотрудники коммунальной службы, которые проводили...
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