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Нашли не в капусте, а под ёлкой. Как в Беларуси поздравляют женщин, которые в новогоднюю ночь стали мамами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первые часы года 2020 и сразу 40 новорождённых детей. Специалисты называют такую арифметику перспективным стартом на новое десятилетие. Ведь 1 января новых жителей Беларуси было уже 146, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 января во всех роддомах Беларуси чествовали семьи, которые стали родителями практически под бой курантов.
Три с половиной килограмма, 53 сантиметра. Крошка Камилла первой появилась на свет в Гродненской больнице скорой помощи – ровно в пять минут 2020-го. Всего же в новогоднюю ночь здесь приняли пятерых малышей, из них – 4 девочки. Кстати, за последние годы такой перевес впервые.
Галина Буро, корреспондент:
В дополнение к статистике – приятные подарки. Чествование первоянварских новорождённых в Беларуси – многолетняя традиция.
Елена Кроткова, начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома:
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Свою вторую дочку Верочку Антон и Наталья Сивцовы по сроку ждали только 5 января.
Наталья Сивцова, жительница Могилёва:
Сегодня среди тех, кто приехал к молодым мамам с поздравлениями и подарками Александр Старовойтов – начальник облздрава и по совместительству счастливый многодетный отец.
Александр Старовойтов, начальник областного управления здравоохранения Могилёвского облисполкома:
А это уже 2-й роддом Минска. И счастливая семья Абрамовичей. Не сказать бы, что их первенец Тимофей стал новогодним сюрпризом. Его появления на свет ждали именно 1 января. Парень проявил пунктуальность.
Новоиспечённые мамы уже через пару дней уедут домой с улыбкой, драгоценным свёртком и, как бонус, с красивой датой в свидетельстве о рождения ребёнка – 01.01.2020.
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Нашли не в капусте, а под ёлкой. Как в Беларуси поздравляют женщин, которые в новогоднюю ночь стали мамами
Новости Беларуси. Первые часы года 2020 и сразу 40 новорождённых детей. Специалисты называют такую арифметику перспективным стартом на новое десятилетие. Ведь 1...
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