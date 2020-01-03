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Нашли не в капусте, а под ёлкой. Как в Беларуси поздравляют женщин, которые в новогоднюю ночь стали мамами

04.01.2020 21:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первые часы года 2020 и сразу 40 новорождённых детей. Специалисты называют такую арифметику перспективным стартом на новое десятилетие. Ведь 1 января новых жителей Беларуси было уже 146, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 января во всех роддомах Беларуси чествовали семьи, которые стали родителями практически под бой курантов.

Новогодние истории собрала Галина Буро. 

Нашли не в капусте, а под ёлкой. Как в Беларуси поздравляют женщин, которые в новогоднюю ночь стали мамами


Нашли не в капусте, а под ёлкой. Как в Беларуси поздравляют женщин, которые в новогоднюю ночь стали мамами

Три с половиной килограмма, 53 сантиметра. Крошка Камилла первой появилась на свет в Гродненской больнице скорой помощи – ровно в пять минут 2020-го. Всего же в новогоднюю ночь здесь приняли пятерых малышей, из них – 4 девочки. Кстати, за последние годы такой перевес впервые.

Нашли не в капусте, а под ёлкой. Как в Беларуси поздравляют женщин, которые в новогоднюю ночь стали мамами

Галина Буро, корреспондент:
Сейчас мамы шутят: своих малышей они нашли не в капусте, а под ёлкой. И такими подарками в новогоднюю ночь в стране стали 40 детей. 

Нашли не в капусте, а под ёлкой. Как в Беларуси поздравляют женщин, которые в новогоднюю ночь стали мамами

В дополнение к статистике – приятные подарки. Чествование первоянварских новорождённых в Беларуси – многолетняя традиция. 

Нашли не в капусте, а под ёлкой. Как в Беларуси поздравляют женщин, которые в новогоднюю ночь стали мамами

Елена Кроткова, начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома:
Новый год – это всегда волшебство, все ждут праздника. И я думаю, со мной согласятся многие, что нет большего волшебства, чем рождение человека. Нет никакой карьеры (особенно это понимаешь с возрастом) важнее детей.   

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Нашли не в капусте, а под ёлкой. Как в Беларуси поздравляют женщин, которые в новогоднюю ночь стали мамами

Новогодний аист прилетел и в Могилёвский городской роддом.

Свою вторую дочку Верочку Антон и Наталья Сивцовы по сроку ждали только 5 января.    

Нашли не в капусте, а под ёлкой. Как в Беларуси поздравляют женщин, которые в новогоднюю ночь стали мамами

Наталья Сивцова, жительница Могилёва:   
Мы и не планировали. Это она сама решила родиться первого января и первой в Могилёвской области. У нас подарок. Мы теперь будем отмечать не только Новый год. У нас будет еще один семейный праздник.   

Нашли не в капусте, а под ёлкой. Как в Беларуси поздравляют женщин, которые в новогоднюю ночь стали мамами

Сегодня среди тех, кто приехал к молодым мамам с поздравлениями и подарками Александр Старовойтов – начальник облздрава и по совместительству счастливый многодетный отец.    

Нашли не в капусте, а под ёлкой. Как в Беларуси поздравляют женщин, которые в новогоднюю ночь стали мамами

Александр Старовойтов, начальник областного управления здравоохранения Могилёвского облисполкома:
Трое детей не могу сказать, что это много. Потому что мы им мало уделяем времени, потому как много находимся на работе. Так что избытка отцовства я не вижу, вижу его недостаток. Хочется больше уделять внимания детям, семье. 

Нашли не в капусте, а под ёлкой. Как в Беларуси поздравляют женщин, которые в новогоднюю ночь стали мамами

А это уже 2-й роддом Минска. И счастливая семья Абрамовичей. Не сказать бы, что их первенец Тимофей стал новогодним сюрпризом. Его появления на свет ждали именно 1 января. Парень проявил пунктуальность. 

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Новоиспечённые мамы уже через пару дней уедут домой с улыбкой, драгоценным свёртком и, как бонус, с красивой датой в свидетельстве о рождения ребёнка – 01.01.2020. 

Люди в материале: Галина Буро, Елена Кроткова
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Первые часы года 2020 и сразу 40 новорождённых детей. Специалисты называют такую арифметику перспективным стартом на новое десятилетие. Ведь 1...
 
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