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Воспитанники Руденской школы-интерната получили подарки и билеты на матч «Динамо-Минск»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дарить добро просто. Республиканская акция «Наши дети» продолжает шагать по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4 января новогодний сюрприз постучался в двери Руденской вспомогательной школы-интерната. Здесь сразу несколько гостей. Болельщики хоккейного клуба «Динамо-Минск» привезли шоу мыльных пузырей, бытовую технику и, конечно, билеты на завтрашний матч.
И ещё одни волшебники, которых здесь так ждали, военнослужащие 56-го особого полка связи ВВС. Воины-связисты привезли с собой целое сказочное представление.
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Новости Беларуси. Дарить добро просто. Республиканская акция «Наши дети» продолжает шагать по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 января...
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