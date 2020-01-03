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Воспитанники Руденской школы-интерната получили подарки и билеты на матч «Динамо-Минск»

04.01.2020 22:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дарить добро просто. Республиканская акция «Наши дети» продолжает шагать по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Воспитанники Руденской школы-интерната получили подарки и билеты на матч «Динамо-Минск»

4 января новогодний сюрприз постучался в двери Руденской вспомогательной школы-интерната. Здесь сразу несколько гостей. Болельщики хоккейного клуба «Динамо-Минск» привезли шоу мыльных пузырей, бытовую технику и, конечно, билеты на завтрашний матч.   

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Воспитанники Руденской школы-интерната получили подарки и билеты на матч «Динамо-Минск»

И ещё одни волшебники, которых здесь так ждали, военнослужащие 56-го особого полка связи ВВС. Воины-связисты привезли с собой целое сказочное представление. 

Воспитанники Руденской школы-интерната получили подарки и билеты на матч «Динамо-Минск»


Андрей Савченко, командир 56-го отдельного полка связи ВВС:
Традиционно, это уже пятый или шестой год подряд мы посещаем Руденскую школу-интернат. Хотим продлить праздник детям, хотим посмотреть, как они живут. А им – общение.   

Воспитанники Руденской школы-интерната получили подарки и билеты на матч «Динамо-Минск»


Анастасия Турко, прапорщик, начальник клуба 147-го зенитного ракетного полка:   
Мы рады, что нас сюда приглашают, что нас здесь ждут. В наступившем 2020 году хочется пожелать всем здоровья, счастья. И как военнослужащие мы не можем не сказать о том, что мы желаем мирного неба над головой.   

Воспитанники Руденской школы-интерната получили подарки и билеты на матч «Динамо-Минск»


Артём Ханкевич, воспитанник Руденской вспомогательной школы-интерната:  
Радостно очень, было весело. Буду ждать всегда, чтобы год был счастливым таким.   

Воспитанники Руденской школы-интерната получили подарки и билеты на матч «Динамо-Минск»


Марафон доброты уже охватил тысячи детей по всей стране. Но у тех, кто дарит праздник, еще немало планов. Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продлится до 10 января.  

Люди в материале: Андрей Савченко, Анастасия Турко, Артём Ханкевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Дарить добро просто. Республиканская акция «Наши дети» продолжает шагать по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  4 января...
 
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