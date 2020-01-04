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Догоняет Меган Маркл. Сколько Кейт Миддлтон потратила на одежду в 2019-м году

05.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британские модные эксперты следили за каждым выходом представителей королевской семьи в 2019 году. В прошедшем году герцогиня Кембриджская сменила личного стилиста, что повлияло на увеличение ее расходов на гардероб, рассказывает Segodnya.ua . Стоимость всех нарядов герцогини перевалила за 103 тысячи фунтов стерлингов (около 285 690 белорусских рублей. — Прим. ред.)

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 15 Ноя 2019 в 8:53 PST

Увеличение расходов на гардероб связывают в первую очередь с изменением личного стилиста. Кейт Миддлтон пользовалась советами ассистента Наташи Арчер, которая сейчас находится в декрете. Поэтому одевать Кейт Миддлтон взялась бывшая редактор Vogue Вирджиния Чедвик Хил, которая предпочитает именитые бренды.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 10 Фев 2019 в 2:53 PST

Одним из самых дорогих образов был назван наряд герцогини Кембриджской на церемонии вручения премии BAFTA в феврале 2019 года. В лондонском Альберт-холле она появилась в потрясающем белом платье от Alexander McQueen и туфлях от Jimmy Choo. Стоимость этого выхода составляла около 5 тысяч фунтов стерлингов.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 25 Апр 2019 в 6:17 PDT

К числу самых дорогих образов Кейт также попал наряд, в котором она появилась на службе, приуроченной ко дню АНЗАК — национальный день памяти в Австралии и Новой Зеландии. Для выхода она выбрала пальто Catherine Walker и шляпку Rosie Olivia оттенка бирюзы.

 
 
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Герцогиня Кембриджская увеличила расходы на гардероб
 
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