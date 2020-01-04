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Догоняет Меган Маркл. Сколько Кейт Миддлтон потратила на одежду в 2019-м году
Источник материала: Tut.by
Британские модные эксперты следили за каждым выходом представителей королевской семьи в 2019 году. В прошедшем году герцогиня Кембриджская сменила личного стилиста, что повлияло на увеличение ее расходов на гардероб,
Увеличение расходов на гардероб связывают в первую очередь с изменением личного стилиста. Кейт Миддлтон пользовалась советами ассистента Наташи Арчер, которая сейчас находится в декрете. Поэтому одевать Кейт Миддлтон взялась бывшая редактор Vogue Вирджиния Чедвик Хил, которая предпочитает именитые бренды.
Одним из самых дорогих образов был назван наряд герцогини Кембриджской на церемонии вручения премии BAFTA в феврале 2019 года. В лондонском Альберт-холле она появилась в потрясающем белом платье от Alexander McQueen и туфлях от Jimmy Choo. Стоимость этого выхода составляла около 5 тысяч фунтов стерлингов.
К числу самых дорогих образов Кейт также попал наряд, в котором она появилась на службе, приуроченной ко дню АНЗАК — национальный день памяти в Австралии и Новой Зеландии. Для выхода она выбрала пальто Catherine Walker и шляпку Rosie Olivia оттенка бирюзы.
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Герцогиня Кембриджская увеличила расходы на гардероб
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