Подарок Лукашенко выставили на аукцион

Сергей Пархоменко собирается направить деньги, вырученные от продажи часов, в фонд помощи. Это вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов. Участники сообщества противодействуют незаконным махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.