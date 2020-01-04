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В Минске студент похитил 74 тысячи долларов с целью потратить их на девушек

05.01.2020 10:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске студент похитил деньги у приятеля, чтобы потратить их на казино и девушек. 

Как сообщает МВД Беларуси, 31 декабря в милицию обратился 20-летний иностранный студент. Он сказал, что у него похищены более 74 тысяч долларов. 

Выяснилось, что подозреваемым в похищении является 21-летний соотечественник заявителя, парни вместе проживали в студенческом общежитии. 

Накануне Нового года фигурант подвёз приятеля в банк, где молодой человек получил денежный перевод на покупку квартиры. Когда наличность была получена, подозреваемый предложил положить деньги в бардачок. Заявитель прислушался к совету приятеля. 

Далее водитель остановился и попросил знакомого перенести кое-какие вещи в багажник, но едва владелец денег вышел из автомобиля, фигурант уехал. 

Подозреваемый задержан. Парень пояснил, что деньги спрятаны в лесу. Фигурант хотел потратить наличность на девушек, казино и покупку новой машины. 

Как уточняет Следственный комитет, потерпевший обратился за помощью к приятелю из-за незнания языка. Почти все похищенные деньги (70 тысяч долларов) найдены в тайнике в лесополосе в черте города Минска

Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Грабёж, совершённый в особо крупном размере». Молодой человек содержится под стражей, на его имущество наложен арест на общую стоимость более 30 тысяч рублей. 

В предыдущем месяце у минчанина из бардачка были украдены 1700 долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске студент похитил деньги у приятеля, чтобы потратить их на казино и девушек.  Как сообщает МВД Беларуси, 31 декабря в милицию обратился...
 
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