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В Минске студент похитил 74 тысячи долларов с целью потратить их на девушек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске студент похитил деньги у приятеля, чтобы потратить их на казино и девушек.
Как
Выяснилось, что подозреваемым в похищении является 21-летний соотечественник заявителя, парни вместе проживали в студенческом общежитии.
Накануне Нового года фигурант подвёз приятеля в банк, где молодой человек получил денежный перевод на покупку квартиры. Когда наличность была получена, подозреваемый предложил положить деньги в бардачок. Заявитель прислушался к совету приятеля.
Далее водитель остановился и попросил знакомого перенести кое-какие вещи в багажник, но едва владелец денег вышел из автомобиля, фигурант уехал.
Подозреваемый задержан. Парень пояснил, что деньги спрятаны в лесу. Фигурант хотел потратить наличность на девушек, казино и покупку новой машины.
Как
Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Грабёж, совершённый в особо крупном размере». Молодой человек содержится под стражей, на его имущество наложен арест на общую стоимость более 30 тысяч рублей.
В предыдущем месяце у минчанина из бардачка были украдены 1700 долларов.
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Новости Беларуси. В Минске студент похитил деньги у приятеля, чтобы потратить их на казино и девушек. Как сообщает МВД Беларуси, 31 декабря в милицию обратился...
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