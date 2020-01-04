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В Минске стартовал рождественский фестиваль кукольных театров
05.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Шестой рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябесы» открылся в Минске, передает телеканал «МИР 24».
Участвуют в конкурсной программе девять коллективов из разных регионов страны. Зрители смогут увидеть четыре интерпретации «Царя Ирода», а также спектакль на западнополесском диалекте.
Батлеечные театры – это белорусские народные театры кукол с религиозными постановками.
«На наши спектакли приходят дети с года. Мы стараемся продумывать спектакли таким образом, чтобы не было много текста, часто менялись картинки, чтобы воспринимал маленький зритель», – рассказали Валерий и Дарья Зимницкие из театра «Ухтышка» в Витебске.
Фестиваль продлится до 5 января. А 10-11 января в Минске будет работать «Школа батлейки». Желающие смогут принять участие в мастер-классах людей редкой профессии кукольников.
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Зрители смогут увидеть четыре интерпретации «Царя Ирода», а также спектакль на западнополесском диалекте.
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