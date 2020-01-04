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В Минске стартовал рождественский фестиваль кукольных театров

05.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Шестой рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябесы» открылся в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Участвуют в конкурсной программе девять коллективов из разных регионов страны. Зрители смогут увидеть четыре интерпретации «Царя Ирода», а также спектакль на западнополесском диалекте. 

Батлеечные театры – это белорусские народные театры кукол с религиозными постановками.

«Что такое хороший кукольный спектакль? Это когда хороший человек берет в руки куклу. Потому что, если человек злой, без фантазии, без какой-то сумасшедшинки в хорошем смысле, у него ничего не получится», – считает актер Национального академического драматического театра им. М. Горького, организатор фестиваля Александр Жданович.

«На наши спектакли приходят дети с года. Мы стараемся продумывать спектакли таким образом, чтобы не было много текста, часто менялись картинки, чтобы воспринимал маленький зритель», – рассказали Валерий и Дарья Зимницкие из театра «Ухтышка» в Витебске.

Фестиваль продлится до 5 января. А 10-11 января в Минске будет работать «Школа батлейки». Желающие смогут принять участие в мастер-классах людей редкой профессии кукольников.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Зрители смогут увидеть четыре интерпретации «Царя Ирода», а также спектакль на западнополесском диалекте.
 
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