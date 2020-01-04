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Среднему депутату - среднюю зарплату: в интернете собирают подписи
Источник материала: Партизан
В Министерство финансов Беларуси и Палату представителей авторы идеи о пересмотре принципа установления зарплат высшим чиновникам хотят направить петиции следующего содержания.
"Пока зарплаты чиновников и депутатов, по нашим данным, необоснованно растут, зарплаты основной массы населения остаются неизменными или, по имеющимся у нас сведениям, даже падают.
Для социальной справедливости предлагаем приравнять зарплаты председателей райисполкомов к средней по району, председателей облисполкомов к средней по области, министров и президента к средней по стране, зарплату депутатов приравнять к средней по избирательному округу. Данное решение, полагаем, восстановит социальную справедливость и поможет стимулировать чиновников и законодателей работать на благо народа. Также данное решение выравняет реальные зарплаты к производительности труда, что благоприятно скажется на инфляции", - говорится в
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В Министерство финансов Беларуси и Палату представителей авторы идеи о пересмотре принципа установления зарплат высшим чиновникам хотят направить петиции...
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