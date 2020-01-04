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Водителя, который насмерть сбил в Гомеле пешехода и скрылся, нашли

05.01.2020 12:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Личность водителя, который вчера насмерть сбил на пешеходном переходе мужчину, установлена, сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

4 января примерно в 22.45 недалеко от остановки «Улица Барыкина» неустановленный водитель автомобиля темного цвета сбил переходившего дорогу 49-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм умер на месте.


Утром сотрудники ГАИ нашли автомобиль, на котором был совершен наезд. А позже и его водителя — 39-летнего жителя областного центра. Он бросил свой Mitsubishi в частном секторе, и направился к своему знакомому в Добрушский район, где и был задержан.

Мужчина лишен права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде. Во время задержания он также находился с явными признаками алкогольного опьянения.

 
 
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января примерно в 22.45 недалеко от остановки «Улица Барыкина» неустановленный водитель автомобиля темного цвета сбил, переходившего дорогу мужчину и с места ДТП...
 
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