Водителя, который насмерть сбил в Гомеле пешехода и скрылся, нашли

Источник материала: Tut.by

Личность водителя, который вчера насмерть сбил на пешеходном переходе мужчину, установлена, сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

4 января примерно в 22.45 недалеко от остановки «Улица Барыкина» неустановленный водитель автомобиля темного цвета сбил переходившего дорогу 49-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм умер на месте.





Утром сотрудники ГАИ нашли автомобиль, на котором был совершен наезд. А позже и его водителя — 39-летнего жителя областного центра. Он бросил свой Mitsubishi в частном секторе, и направился к своему знакомому в Добрушский район, где и был задержан.

Мужчина лишен права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде. Во время задержания он также находился с явными признаками алкогольного опьянения.