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Водителя, который насмерть сбил в Гомеле пешехода и скрылся, нашли
Источник материала: Tut.by
Личность водителя, который вчера
4 января примерно в 22.45 недалеко от остановки «Улица Барыкина» неустановленный водитель автомобиля темного цвета сбил переходившего дорогу 49-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм умер на месте.
Утром сотрудники ГАИ нашли автомобиль, на котором был совершен наезд. А позже и его водителя — 39-летнего жителя областного центра. Он бросил свой Mitsubishi в частном секторе, и направился к своему знакомому в Добрушский район, где и был задержан.
Мужчина лишен права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде. Во время задержания он также находился с явными признаками алкогольного опьянения.
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января примерно в 22.45 недалеко от остановки «Улица Барыкина» неустановленный водитель автомобиля темного цвета сбил, переходившего дорогу мужчину и с места ДТП...
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