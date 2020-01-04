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Оксентюк забросил лакросс-гол в канадской лиге
Источник материала: Tut.by
В чемпионате юниорской лиги провинции Онтарио белорусский нападающий «Флинт Файрбердс» Евгений Оксентюк забросил шайбу в стиле «лакросс»,
На 33-й минуте он подхватил шайбу в углу площадки, протащил за ворота, поднял ее на крюк клюшки, а затем зашвырнул в ближний угол, хотя вратарь и пытался закрыть его, прижавшись к штанге.
Одним из ассистентов Оксентюка в этой голевой атаке стал белорусский защитник Владислав Колячонок.
Евгений Оксентюк по итогам встречи набрал 1 (1+0) результативный балл, исполнил 4 броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности «+1» и 2 минутами штрафа. Он набирает очки уже в 13 играх кряду, заработав на этом отрезке 23 (9+14) балла.
Всего в 31 матче со старта чемпионата в активе Оксентюка уже 42 (17+25) очка при 39 штрафных минутах и показателе полезности «+9». Он — лучший бомбардир команды.
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Хотя вратарь и пытался закрыть ворота, прижавшись к штанге.
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