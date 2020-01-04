Оксентюк забросил лакросс-гол в канадской лиге

Источник материала: Tut.by

В чемпионате юниорской лиги провинции Онтарио белорусский нападающий «Флинт Файрбердс» Евгений Оксентюк забросил шайбу в стиле «лакросс», передает tribuna.

На 33-й минуте он подхватил шайбу в углу площадки, протащил за ворота, поднял ее на крюк клюшки, а затем зашвырнул в ближний угол, хотя вратарь и пытался закрыть его, прижавшись к штанге.

Одним из ассистентов Оксентюка в этой голевой атаке стал белорусский защитник Владислав Колячонок.

Евгений Оксентюк по итогам встречи набрал 1 (1+0) результативный балл, исполнил 4 броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности «+1» и 2 минутами штрафа. Он набирает очки уже в 13 играх кряду, заработав на этом отрезке 23 (9+14) балла.

Всего в 31 матче со старта чемпионата в активе Оксентюка уже 42 (17+25) очка при 39 штрафных минутах и показателе полезности «+9». Он — лучший бомбардир команды.