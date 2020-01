Оксентюк забросил лакросс-гол в канадской лиге

Источник материала: Tut.by

В чемпионате юниорской лиги провинции Онтарио белорусский нападающий «Флинт Файрбердс» Евгений Оксентюк забросил шайбу в стиле «лакросс», передает tribuna.

На 33-й минуте он подхватил шайбу в углу площадки, протащил за ворота, поднял ее на крюк клюшки, а затем зашвырнул в ближний угол, хотя вратарь и пытался закрыть его, прижавшись к штанге.