Российская нефть снова поступает на белорусские НПЗ

"В 17.05 (4 января - Прим.) уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", - сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя концерна "Белнефтехим" Владимира Сизова.

Условия поставки нефти из России будут определены в результате переговоров.

"Естественно, задача стоит достичь максимального эффекта для Беларуси. Главным критерием мы видим получение максимального экономического эффекта, чтобы не допустить резкого роста цен на нефтепродукты для белорусских потребителей".