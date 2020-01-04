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Российская нефть снова поступает на белорусские НПЗ
05.01.2020 12:39 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
"В 17.05 (4 января - Прим.) уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", - сообщает
Условия поставки нефти из России будут определены в результате переговоров.
"Естественно, задача стоит достичь максимального эффекта для Беларуси. Главным критерием мы видим получение максимального экономического эффекта, чтобы не допустить резкого роста цен на нефтепродукты для белорусских потребителей".
1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") снизили загрузку до технологического минимума.
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Возобновлена прокачка российской нефти на белорусские НПЗ.
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