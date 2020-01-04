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Контролеры назвали самые опасные блюда в ресторанах

05.01.2020 12:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Контролеры назвали самые опасные блюда в ресторанах

фото: 123ru.net

Употребление некоторых блюд чревато отравлениями и инфекционными заболеваниями.

Список небезопасных блюд, которые нужно с осторожностью заказывать в заведениях общепита, представил Роспотребнадзор. Причиной, по которой блюда становятся опасными для здоровья, контролеры называют халатность владельцев и работников ресторанов. Это использование некачественных продуктов, нехватка разделочного инвентаря и столовой посуды, нарушение санитарных требований при мытье посуды и так далее.

С точки зрения риска заразиться инфекцией самыми опасными названы многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень.

Также представляют опасность бактерии и вирусы, которые находятся на поверхности плохо промытых фруктов и овощей. С

Список инфекций, которые можно подхватить в кафе и ресторанах, довольно обширен. С едой могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А.

Если есть желания добиться справедливости, наказать заведение и получить от него компенсацию, придется потрудиться. Сразу, как только появилось недомогание, нужно обратиться к врачу и получить медицинское заключение (необходимо отразить причинно-следственную связь между трапезой в ресторане и заболеванием). Также важно сохранять чек из ректорана, нелишне будет также найти свидетелей, которые могут подтвердить ваши доводы. 

 
 
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Употребление некоторых блюд чревато отравлениями и инфекционными заболеваниями.
 
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