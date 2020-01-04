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Смешной фотомонтаж. Показываем необычные снимки животных
Источник материала: СТВ
Очень многие люди каждый день занимаются фотомонтажом. Кто-то просто делает себя немного привлекательнее на фотографии, которую хочет опубликовать в соцсети, а кто-то зарабатывает этим ремеслом деньги.
Но что будет, если совместить приятное с полезным? Что будет, если люди, владеющие хорошими навыками фотомонтажа, направят свои усилия на создание забавных фотографий животных? Мы выяснили – будет очень смешно.
Кстати, недавно мастера фотомонтажа демонстрировали свои навыки на снимке с девочкой.
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Очень многие люди каждый день занимаются фотомонтажом. Кто-то просто делает себя немного привлекательнее на фотографии, которую хочет опубликовать в соцсети, а...
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