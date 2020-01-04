Смешной фотомонтаж. Показываем необычные снимки животных

Источник материала: СТВ

Очень многие люди каждый день занимаются фотомонтажом. Кто-то просто делает себя немного привлекательнее на фотографии, которую хочет опубликовать в соцсети, а кто-то зарабатывает этим ремеслом деньги.

Но что будет, если совместить приятное с полезным? Что будет, если люди, владеющие хорошими навыками фотомонтажа, направят свои усилия на создание забавных фотографий животных? Мы выяснили – будет очень смешно.



Фото: reddit.com/user/gyyp



Фото: reddit.com/user/Pranever



Фото: reddit.com/user/artunitinc



Фото: reddit.com/user/PowderKoala



Фото: reddit.com/user/Supdog69



Фото: reddit.com/user/mrbaconaroni



Фото: reddit.com/user/ProfDumm



Фото: reddit.com/user/pacod1976nl



Фото: reddit.com/user/pacod1976nl



Фото: reddit.com/user/DestroyerST



Фото: reddit.com/user/joyluck1a

Кстати, недавно мастера фотомонтажа демонстрировали свои навыки на снимке с девочкой.