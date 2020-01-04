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Россиянин через аукцион продаёт подарок от Лукашенко — «очень дорого»

05.01.2020 13:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Российский журналист, колумнист и политический обозреватель Сергей Пархоменко решил провести акцион. Он выставил на торги подарок, который однажды ему сделал лично Александр Лукашенко — осенью далекого 1997 года (подарку почти 23 года). Об этом Пархоменко написал в Facebook.

Презент от беларуского президента — это часы «Луч», которые журналист называет «странным сувениром» (возможно, поэтому он их ни разу не надел). Пархоменко намерен отдать его «задорого» — рассчитвает, что акцион привлечет «коллекционера реликвий», а все деньги от продажи часов пойдут в фонд помощи «Диссернету». Для справки: «Диссернет» — это объединение экспертов, исследователей и репортеров, которые занимаются тем, что разоблачают «мошенников, фальсификаторов и лжецов» в России.

Аукцион был запущен 1 января 2020 года. Торги идут как на сайте ay.by, в том числе в комментариях под постом: в Facebook первая сумма составила десять тысяч российских рублей (в пересчете на беларуские — 340 рублей). Затем ставки выросли до 30 тысяч рублей (чуть больше тысячи беларуских), а 4 января журналисту предложили за часы уже 50 тысяч рублей — это ни много ни мало 1700 беларуских. На ay.by начальная цена — тысяча рублей, но там пока не сделано ни одной ставки. 

Некоторые пользователи заметили, что гарантийный срок эксплуатации подарка Лукашенко истек 22 года назад. Тем временем аукцион продолжается; до его конца осталось два дня.

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Российский журналист, колумнист и политический обозреватель Сергей Пархоменко решил провести акцион. Он выставил на торги подарок, который однажды ему сделал...
 
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