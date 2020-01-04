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Россиянин через аукцион продаёт подарок от Лукашенко — «очень дорого»
Источник материала: KYKY>
Российский журналист, колумнист и политический обозреватель Сергей Пархоменко решил провести акцион. Он выставил на торги подарок, который однажды ему сделал лично Александр Лукашенко — осенью далекого 1997 года (подарку почти 23 года). Об этом Пархоменко
Презент от беларуского президента — это часы «Луч», которые журналист называет «странным сувениром» (возможно, поэтому он их ни разу не надел). Пархоменко намерен отдать его «задорого» — рассчитвает, что акцион привлечет «коллекционера реликвий», а все деньги от продажи часов пойдут в фонд помощи «
Аукцион был запущен 1 января 2020 года. Торги идут как на сайте
Некоторые пользователи заметили, что гарантийный срок эксплуатации подарка Лукашенко истек 22 года назад. Тем временем аукцион продолжается; до его конца осталось два дня.
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