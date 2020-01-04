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Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

05.01.2020 12:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько десятков автомобилей провалились под лед в бухте Воевода во Владивостоке. Об этом сообщает местное агентство PrimaMedia. Видео происшествия опубликовали на YouTube.

«Торопитесь! Кому-то уже нет смысла торопиться. Все, кто оставил тачки на льду, скорее!» — говорит автор видео.

По словам очевидцев происшествия, подо льдом оказалось не менее 30 автомобилей. В ГУ МЧС России по Приморскому краю обратились 45 автовладельцев, однако многие успели вытащить свои машины до приезда спасателей.

«По счастливой случайности, в данном происшествии обошлось без жертв», — добавили в МЧС.

Автомобили находились на расстоянии пяти метров от берега. По одной из версий, провал произошел из-за лунок, которые просверлили рыбаки, проверяя толщину льда.

 
 
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Автомобили находились на расстоянии пяти метров от берега. По одной из версий, провал произошел из-за лунок, которые просверлили рыбаки, проверяя толщину льда.
 
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