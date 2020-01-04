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Почти 60 человек заболели неизвестной пневмонией в китайском Ухане
Источник материала: Партизан
Число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в китайском городе Ухань возросло до 59, сообщает
Семь человек находятся в тяжелом состоянии, отмечается в сообщении. Состояние остальных пациентов оценивается как стабильное.
Ранее сообщалось, что в городе Ухань в китайской провинции Хубэй выявлена эпидемия пневмонии неизвестного происхождения.
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Число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в китайском городе Ухань возросло до 59, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение местного комитета...
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