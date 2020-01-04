Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, днем - от минус 3 до плюс 2 градусов.
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Гололедица и до 8 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 6 января
05.01.2020 18:40 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, днем - от минус 3 до плюс 2 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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