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Гололедица и до 8 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 6 января

05.01.2020 18:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Гололедица и до 8 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 6 января
Фото из открытых источников

Гололедица и до 8 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 6 января Почему, когда идет снег, погода зимой кажется теплее?
В понедельник, 6 января, в Беларуси будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков, днем на большей части территории пройдет снег, мокрый снег, к вечеру с дождем. Ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, днем - от минус 3 до плюс 2 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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