Иранский военачальник рассказал о «стратегической мести» за убийство Сулеймани

Fars . Об этом он рассказал в эфире государственного телевидения, сообщает





Салами пояснил, что в результате Иран положит конец присутствию США на Ближнем Востоке. «Этот акт будет иметь широкую географию с определенным воздействием», — добавил он.





По словам генерала, иранские власти не остановятся ни перед чем, чтобы реализовать эту цель.





Ранее 5 января президент США Дональд Трамп заявил, что его армия нацелилась атаковать 52 иранских объекта в случае, если Тегеран ударит по американцам. По его словам, эти атаки будут совершены очень быстро и очень сильно.









Накануне, 4 января, над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум подняли красный флаг мести. Он обозначает желание отомстить за убийство Сулеймани и других погибших во время американского удара. Флаг поднимали под пение верующих, в котором они обращались к Аллаху.





Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.