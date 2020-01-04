МАЗ рвется вперед. Капотник пришел вторым в начале «Дакара»

Источник материала: Tut.by

Капотный МАЗ удачно дебютировал на ралли-рейде «Дакар». На первом же спецучастке он занял второе место, причем особенно эффектным оказался пилотаж Сергея Вязовича на последнем отрезке. Другие белорусские «камионы» также завершили заезд более-менее благополучно, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».





Первый спецучасток длиной около 300 км оказался на редкость напряженным. Организаторы ушли от практики щадящих прологов и окунули гонщиков в «Дакар» с первого километра. Экипажам пришлось пересечь дюны и высохшие русла рек, а еще мчаться по каньонам и блуждать в поисках контрольных точек. Еще одной сложностью стало обилие камней, которые могут запросто пробить колеса.

Капотный МАЗ показал на этапе второе время — 3 часа 42 минуты, лишь россиянин Антон Шибалов приехал на полторы минуты раньше. На третьей строчке — голландец Янус Ван Кастерен на Iveco.





«Результат вроде неплохой, но были и ошибки. Одну из них совершили на 30-м километре: в каньоне между гор, когда обгоняли внедорожник, пропустили выход. А когда развернулись, чтобы ехать назад, пришлось ждать, пока пыль, которую мы намели, осядет. И тем самым пропустили три грузовика. Но на старте второго участка посчитали, сколько проигрываем лидерам, взвинтили темп и все отыграли. Здесь мы были самыми быстрыми по чистой скорости», — поделился происходящим Сергей Вязович.

МАЗ Александра Василевского финишировал восьмым, отстав от лидера гонки на 10 минут. Тремя позициями ниже разместился Алексей Вишневский, проиграв 18 минут.





«Так как мы стартовали с 27-й позиции, то нас долго держали ребята, которые ехали впереди. Потом в песках мы их обошли, но где-то на 60-м километре у нас отказали вентиляторы, которые охлаждают систему турбокомпрессора. И у нас грелась машина, так что приходилось иногда останавливаться и сбавлять скорость. В результате не получилось ехать на максимуме», — признался пилот Алексей Вишневский.

На втором этапе гонщики приедут в «город будущего» Неом на северо-западе Саудовской Аравии. Протяженность спецучастка составляет 367 км. Особенно сложным этап будет для штурманов: как предупреждают организаторы, в аравийских просторах легко заблудиться.

Ралли-рейд «Дакар-2020» стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составляет около 8 тыс. км, причем на спецучастки приходятся рекордные 5 тыс. км. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.