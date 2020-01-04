ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом

05.01.2020 22:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ради знакомства с городом некоторые дебютанты Рождественского турнира готовы на многое,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но по-настоящему распробовали Беларусь только здесь.

Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом

Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом

Яна Шипко, корреспондент:
Швейцарцы слывут гурманами, и мы решили привезти их на один из самых больших рынков Комаровку, чтобы дать им возможность попробовать необычные вкусовые комбинации.

 «Комаровка» в 80-ые, философский «Зелёный Луг» и трамваи на проспекте: видеоэкскурсия по Минску из прошлого

Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом


Сначала у гостей захватило дух от масштаба рынка и изобилия свежих продуктов. Чтобы запечатлеть колорит, они то и дело синхронно хватались за смартфоны.

Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом

Это особое место, мне очень понравилось. Так много видов продуктов вместе!

Мышь с Комаровки вдохновила Спилберга, а Уточкин летал над болотом: легенды Советского района Минска

Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом

Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом

Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом

А вот и традиционное сало. Узнав, что его любят в Украине, хоккеисты пожалели, что не отведали раньше. Может, и не проиграли бы как раз накануне украинцам.

Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления

Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом

Пальчики оближешь – и это красноречивее всяких похвал. Дальше творог, кислая капуста, клюква и наконец солёный огурец с мёдом.

Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом

Попотчеваться таким экзотическим угощением выстроилась очередь. Понравилось так, что с собой хоккеисты увезут литры натурального белорусского мёда.

Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом

Люди в материале: Яна Шипко
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ради знакомства с городом некоторые дебютанты Рождественского турнира готовы на многое,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но по-настоящему...
 
Новости дня
Новости разные
 
Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика