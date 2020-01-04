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Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ради знакомства с городом некоторые дебютанты Рождественского турнира готовы на многое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но по-настоящему распробовали Беларусь только здесь.
Яна Шипко, корреспондент:
Это особое место, мне очень понравилось. Так много видов продуктов вместе!
А вот и традиционное сало. Узнав, что его любят в Украине, хоккеисты пожалели, что не отведали раньше. Может, и не проиграли бы как раз накануне украинцам.
Пальчики оближешь – и это красноречивее всяких похвал. Дальше творог, кислая капуста, клюква и наконец солёный огурец с мёдом.
Попотчеваться таким экзотическим угощением выстроилась очередь. Понравилось так, что с собой хоккеисты увезут литры натурального белорусского мёда.
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Новости Беларуси. Ради знакомства с городом некоторые дебютанты Рождественского турнира готовы на многое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но по-настоящему...
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