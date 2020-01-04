|
Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Финны приехали со своим не то что самоваром, а целой сауной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Передвижная парилка припарковалась у «Чижовка-Арены». Финны, которые искренне парятся, каждый год болезненно переживая малейшие поражения на Рождественском турнире, сюда приходят праздновать победы. В этот игровой день как раз такой случай.
Не только ледовыми баталиями ограничивались хоккеисты. Китайская сборная отправилась на Линию Сталина. Тут соревновались в меткости, постреляли из противотанковых ружей и винтовок, отправились на разведку в траншеи и доты. Больше всего среди всей военной техники впечатлились, конечно же, Т-34.
Вот бы быть такими же непобедимыми на льду, как эта машина в боях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Финны приехали со своим не то что самоваром, а целой сауной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)