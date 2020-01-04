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Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной

05.01.2020 22:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Финны приехали со своим не то что самоваром, а целой сауной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной

Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной

Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной

Передвижная парилка припарковалась у «Чижовка-Арены». Финны, которые искренне парятся, каждый год болезненно переживая малейшие поражения на Рождественском турнире, сюда приходят праздновать победы. В этот игровой день как раз такой случай.

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Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной

Не только ледовыми баталиями ограничивались хоккеисты. Китайская сборная отправилась на Линию Сталина. Тут соревновались в меткости, постреляли из противотанковых ружей и винтовок, отправились на разведку в траншеи и доты. Больше всего среди всей военной техники впечатлились, конечно же, Т-34.

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Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной

Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной

Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной

Вот бы быть такими же непобедимыми на льду, как эта машина в боях.

Люди в материале: Яна Шипко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Финны приехали со своим не то что самоваром, а целой сауной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 
 
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