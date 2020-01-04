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«Организация – как на чемпионате мира». Какая атмосфера царит на матчах Рождественского турнира, и о чём говорят хоккеисты

05.01.2020 23:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уже стало доброй традицией начинать новый год с хоккея. 2020-й исключением не стал, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. С 3 по 7 января Беларусь принимает неофициальный чемпионат мира. Речь о Рождественском турнире среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

«В этой стране есть хоккей». Впечатления гостей и участников от Рождественского турнира

«Организация – как на чемпионате мира». Какая атмосфера царит на матчах Рождественского турнира, и о чём говорят хоккеисты

«Организация – как на чемпионате мира». Какая атмосфера царит на матчах Рождественского турнира, и о чём говорят хоккеисты

Что отличает этот старт от других – так это атмосфера. Конечно, победить хотят все. Ведь бывших спортсменов не бывает. Но результат здесь не стоит во главе угла. Намного важнее вновь оказаться на льду и окунуться в соревновательную атмосферу. Ведь подобные старты есть далеко не в каждой стране.

Поэтому желающих поучаствовать в состязаниях хоть отбавляй. В 2020 году даже подтянулись американцы, которые как никто знают толк в хоккее. Лучшая любительская сборная будет названа 7 января.

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

«Организация – как на чемпионате мира». Какая атмосфера царит на матчах Рождественского турнира, и о чём говорят хоккеисты

С раскладом сил на 5 января вас познакомит Екатерина Лихошапко. Все подробности – в видеоматериале.

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Новости Беларуси. Уже стало доброй традицией начинать новый год с хоккея. 2020-й исключением не стал, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. С 3 по 7 января...
 
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