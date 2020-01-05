Он также получил приз за лучшую по версии жюри режиссуру. В этой номинации он обошел режиссеров Квентина Тарантино с лентой "Однажды в… Голливуде", Мартина Скорсезе с "Ирландцем", а также Тодда Филлипса, снявшего "Джокера", и южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо с фильмом "Паразиты".





Именно "Паразиты" - сатира на классовое неравенство в современном обществе, - стал лучшим фильмом на иностранном языке. В прошлом году лента получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.





Фильм Тодда Филлипса также не остался без внимания. Хоакин Феникс был признан лучшим драматическим актером за роль Джокера. Приз за лучшую женскую роль взяла акриса Рене Зеллвегер, сыгравшая в байопике о Джуди Гарленд "Джуди".





Картина "Однажды в Голливуде" режиссёра Квентина Тарантино, номинированная в пяти категориях, получила "Золотой глобус" как "Лучший фильм - комедия или мюзикл". Кроме того, лента получила награду в номинации "Лучший сценарий". За роль в картине Бред Питт стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший актер второго плана.





Приз за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле достался Тэрон Эгентону, сыгравшему британского музыканта Элтона Джона в картине "Рокетмен". На эту награду также претендовали Леонардо Ди Каприо, Дэниел Крейг, Роман Гриффин и Эдди Мерфи.