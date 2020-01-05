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Николай Лукашенко единственный, кто пел гимн после победы на Рождественском турнире. У отца были другие эмоции

06.01.2020 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко забросил забросил три шайбы.

Во время хоккейного Рождественского турнира или чемпионата мира среди любителей, как его называет главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров, на площадке "Чижовка-Арены" бушуют различные эмоции, пишет by.tribuna.com.

Рождественский турнир называют чемпионатом мира среди ветеранов. Проверили, так ли это

Стартовал турнир для белорусской команды игрой с представителями международной хоккейной федерации ИИХФ (ее глава швейцарец Рене Фазел не играл, но сделал символическое вбрасывание).

Игра завершилась со счетом 11:3 в пользу хозяев – не помогли федерации и три экс-игрока НХЛ в заявке. Александр Лукашенко забросил забросил три шайбы, в том числе и последнюю – 11-ю в матче.



Но после такого шикарного поединка, кажется, эмоции, чтобы отпраздновать победу остались только у Николая Лукашенко. Ведь он единственный, кто смог подпеть послематчевому гимну. У его отца и других сокомандников, в отличие от людей на трибунах, было не такое воодушевленное настроение. Оцените сами:
 
 
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