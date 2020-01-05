Николай Лукашенко единственный, кто пел гимн после победы на Рождественском турнире. У отца были другие эмоции

by.tribuna.com . Во время хоккейного Рождественского турнира или чемпионата мира среди любителей, как его называет главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров, на площадке "Чижовка-Арены" бушуют различные эмоции, пишет





Рождественский турнир называют чемпионатом мира среди ветеранов. Проверили, так ли это





Стартовал турнир для белорусской команды игрой с представителями международной хоккейной федерации ИИХФ (ее глава швейцарец Рене Фазел не играл, но сделал символическое вбрасывание).





Игра завершилась со счетом 11:3 в пользу хозяев – не помогли федерации и три экс-игрока НХЛ в заявке. Александр Лукашенко забросил забросил три шайбы, в том числе и последнюю – 11-ю в матче.









Но после такого шикарного поединка, кажется, эмоции, чтобы отпраздновать победу остались только у Николая Лукашенко. Ведь он единственный, кто смог подпеть послематчевому гимну. У его отца и других сокомандников, в отличие от людей на трибунах, было не такое воодушевленное настроение. Оцените сами:



