Российская «молодежка» проиграла Канаде в финале ЧМ по хоккею

tut.by . Молодежная сборная России по хоккею проиграла Канаде в финале чемпионата мира (U-20) в Чехии — 3:4 (0:0, 1:2, 3:1), сообщает





Эти команды уже встречались на групповом этапе. Тогда Россия сенсационно выиграла 6:0, что серьезно взбодрило канадцев. Дальше «кленовые листья» громили всех подряд. В группе они уничтожили Германию (4:1) и Чехию (7:2), в четвертьфинале — Словакию (6:1), в полуфинале — Финляндию (5:0).





Россияне же играли неровно. В группе команда Валерия Брагина проиграла Чехии (3:4) и США (1:3), но разгромила Канаду (6:0) и Германию (6:1). В четвертьфинале была победа над Швейцарией (3:1), в полуфинале — драматичная виктория над Швецией (5:4 ОТ).





В первом периоде жаждущие реванша канадцы много фолили, проведя половину стартовой двадцатиминутки в меньшинстве. Тем не менее, счет россиянам открыть не удалось.





Первая шайба была заброшена лишь на 30-й минуте, когда Александров реализовал большинство.









Вскоре сразу два россиянина сфолили в течение нескольких секунд, оставив команду обороняться втроем. Этим воспользовался Козенс — 1:1. Но еще до перерыва Денисенко вновь вывел Россию вперед.





На 49-й минуте Соркин точно бросил в дальнюю девятку, доведя счет до 3:1. Казалось, исход матча предрешен, но канадцы проявили невероятный характер. Макмайкл быстро отыграл одну шайбу, а вскоре капитан канадцев Хэйтон реализовал большинство — 3:3.





Заведенные канадцы полетели вперед и за 3.58 до сирены Томас воспользовался не самой лучшей игрой Мифтахова на выходе.





У россиян была возможность отличиться, они играли 6 на 4, а в какой-то момент, казалось, что судья оставит канадцев втроем, но вылетавшая шайба задела камеру, которая была установлена на борту.





Россияне же не просто не поразили ворота Хофера, но и совершили два неоправданных фола, окончательно лишив себя шансов на успех.





Бронзовые медали выиграла команда Швеции.