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Российская «молодежка» проиграла Канаде в финале ЧМ по хоккею

06.01.2020 09:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бронзовые медали выиграла команда Швеции.

Молодежная сборная России по хоккею проиграла Канаде в финале чемпионата мира (U-20) в Чехии — 3:4 (0:0, 1:2, 3:1), сообщает tut.by.

Эти команды уже встречались на групповом этапе. Тогда Россия сенсационно выиграла 6:0, что серьезно взбодрило канадцев. Дальше «кленовые листья» громили всех подряд. В группе они уничтожили Германию (4:1) и Чехию (7:2), в четвертьфинале — Словакию (6:1), в полуфинале — Финляндию (5:0).

Россияне же играли неровно. В группе команда Валерия Брагина проиграла Чехии (3:4) и США (1:3), но разгромила Канаду (6:0) и Германию (6:1). В четвертьфинале была победа над Швейцарией (3:1), в полуфинале — драматичная виктория над Швецией (5:4 ОТ).

В первом периоде жаждущие реванша канадцы много фолили, проведя половину стартовой двадцатиминутки в меньшинстве. Тем не менее, счет россиянам открыть не удалось.

Первая шайба была заброшена лишь на 30-й минуте, когда Александров реализовал большинство.


Вскоре сразу два россиянина сфолили в течение нескольких секунд, оставив команду обороняться втроем. Этим воспользовался Козенс — 1:1. Но еще до перерыва Денисенко вновь вывел Россию вперед.

На 49-й минуте Соркин точно бросил в дальнюю девятку, доведя счет до 3:1. Казалось, исход матча предрешен, но канадцы проявили невероятный характер. Макмайкл быстро отыграл одну шайбу, а вскоре капитан канадцев Хэйтон реализовал большинство — 3:3.

Заведенные канадцы полетели вперед и за 3.58 до сирены Томас воспользовался не самой лучшей игрой Мифтахова на выходе.

У россиян была возможность отличиться, они играли 6 на 4, а в какой-то момент, казалось, что судья оставит канадцев втроем, но вылетавшая шайба задела камеру, которая была установлена на борту.

Россияне же не просто не поразили ворота Хофера, но и совершили два неоправданных фола, окончательно лишив себя шансов на успех.

Бронзовые медали выиграла команда Швеции.
 
 
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Бронзовые медали выиграла команда Швеции.
 
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