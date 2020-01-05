ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Искусственный интеллект требует специалистов: какие профессии могут стать самыми перспективными в 2020 году

06.01.2020 09:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Специалист по искусственному интеллекту и аналитик больших данных — соцсеть LinkedIn назвала самые перспективные профессии этого года, и почти все из них связаны с IT.



Специалиста по искусственному интеллекту LinkedIn безоговорочно ставит на первое место в списке востребованных профессий этого года. Он должен владеть языками программирования и технологиями машинного обучения. Тогда его наймут где-нибудь в Сан-Франциско, Бостоне или Нью-Йорке. Там же ждут робототехников и специалистов по аналитике данных. Общий тренд угадывается легко. И в России он тоже проявляется, говорит руководитель пресс-службы сервиса Rabota.ru Сергей Денисенко. Его коллеги провели аналогичное исследование: «Список профессий похож на тот, который мы прогнозируем. Например, специалисты, которые работают с IT-продуктами, то есть это product manager, project manager, аналитики big data, data scientist. Также мы говорили, что в IT-сфере будут востребованы разработчики мобильных приложений и программисты других профилей».

Как гибридные специалисты выходят в зарплатные лидеры


Правда, не менее востребованными в России остаются профессии продавца, инженера, машиниста автокрана и водителя. И пусть сетевые ритейлеры внедряют кассы самообслуживания, рядом с ними все равно дежурят продавцы. Но некоторые профессии скоро действительно исчезнут, отмечает президент портала Superjob Алексей Захаров: «Допустим, бухгалтер. Этой профессии осталось максимум лет 10, а может и меньше, потому что вся фискальная история автоматизируется. Если взять бухгалтеров, которые часто являются просто делопроизводителями, люди работают с "первичкой", в ближайшие пять лет их число сократится в 10 раз».

Специалисты образовательного проекта SkillFactory даже представили календарь «вымирания» профессий на этот год. Первыми в День российской печати 13 января якобы начнут исчезать журналисты. Их, как считают эксперты, заменят нейросети. Следующими будут пилоты, хирурги, учителя и даже инспекторы ДПС. Но те, кто выживет, будут самыми востребованными на рынке, заключает генеральный директор кадрового агентства «Визави Консалт» Валерия Дворцевая:

Востребованными становятся специальности, которые не может заменить машина, искусственный интеллект, например, психиатр, который попал в список, или специалист по счастью клиентов.

Я думаю, также к ним можно отнести HR-специалиста. Как сказал один человек, мы скоро разделимся на две категории — на тех, кто будет под роботами, и тех, кто будет над роботами. Специальности, касающиеся того, что будет над роботами, будут все более и более востребованными».

< iv>

Но для тех, кто опасается искусственного интеллекта и роботизации чуть ли не всей жизни, у LinkedIn хорошие новости — в топе востребованных профессий по-прежнему специалисты по продажам и работе с клиентами, а еще психиатры. Видимо, чтобы современные тренды не сводили с ума.

А эксперты британского Королевского общества одной из перспективных профессий назвали консультанта по «цифровому детоксу». Такой специалист должен помочь отвлечься от социальных сетей и виртуального мира.
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалист по искусственному интеллекту и аналитик больших данных — соцсеть LinkedIn назвала самые перспективные профессии этого года, и почти все из них связаны с IT.
 
Новости дня
Новости разные
 
Николай Лукашенко единственный, кто пел гимн после победы на Рождественском турнире. У отца были другие эмоции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
06.01.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика