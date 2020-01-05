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Арина Соболенко разгромила россиянку Маргариту Гаспарян на турнире в Шэньчжэне

06.01.2020 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка выиграла первый матч в 2020 году.

Белоруска Арина Соболенко в матче 1/16 финала турнира в Шэньчжэне (Китай, призовой фонд — 651 750 долларов), отдав лишь три гейма, разгромила россиянку Маргариту Гаспарян, сообщает pressball.by.

Арина Соболенко (Беларусь, 11 ВТА) — Маргарита Гаспарян (Россия, 104) — 6:3, 6:0
 
 
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Белорусская теннисистка выиграла первый матч в 2020 году.
 
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