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Арина Соболенко разгромила россиянку Маргариту Гаспарян на турнире в Шэньчжэне
Источник материала: Партизан
Белорусская теннисистка выиграла первый матч в 2020 году.
Белоруска Арина Соболенко в матче 1/16 финала турнира в Шэньчжэне (Китай, призовой фонд — 651 750 долларов), отдав лишь три гейма, разгромила россиянку Маргариту Гаспарян, сообщает
Арина Соболенко (Беларусь, 11 ВТА) — Маргарита Гаспарян (Россия, 104) — 6:3, 6:0
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Белорусская теннисистка выиграла первый матч в 2020 году.
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