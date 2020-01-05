Хоккеисты Рождественского турнира превратились в Санта-Клаусов

Источник материала: Tut.by

Есть такая традиция — в канун Рождества делать добрые дела и дарить подарки. Уже 8-й год подряд Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Республики Беларусь выступают организаторами благотворительной акции «Рождественская традиция». Вместе со всеми командами-участницами Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь организаторы навещают воспитанников детских домов, социальных приютов и интернатов, чтобы подарить им немного рождественской радости и тепла.





В этом году адресатами помощи стали сразу 4 детских дома семейного типа Фрунзенского района г. Минска, в которых проживают более 50-ти детей. Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси перечислили спонсорскую помощь общей суммой 32 000 рублей, а команды порадовали ребят разнообразными подарками — от ноутбуков и мобильных телефонов до спортивной экипировки и музыкальных инструментов. Так, в этот раз команда Объединенных Арабских Эмиратов привезла детям настоящую барабанную установку, представители Германии подарили электроакустические гитары, а хоккеисты команды Президента Республики Беларусь вручили гироскутеры и электросамокаты.









Мероприятие состоялось в средней школе № 56 г. Минска, где обучается большинство из ребят. Хоккеистов ждали веселые спортивные конкурсы и рождественские эстафеты, в которых, разумеется, проигравших не оказалось. После спортивно-развлекательной программы дети пригласили гостей к себе в квартиры, где состоялось домашнее чаепитие.









«Рождественская традиция» уже давно стала неотъемлемой частью Рождественского хоккейного турнира. И дети, и спортсмены каждый год с нетерпением ждут этого доброго праздника дружбы и спорта. И каждый раз не обходится без приятных сюрпризов. Ведь «Рождественская традиция» — это веселые хороводы и захватывающие мастер-классы, волшебные квесты и праздничные концерты, дружеское фотографирование и обмен адресами в социальных сетях. Дети удивляют гостей своими талантами, а хоккеисты оставляют автографы на символической шайбе. Спортсмены вместе с ребятами жарят драники и учатся играть на цимбалах… И все это вместе — настоящее рождественское волшебство, где каждый взрослый, хоть на минуту, становится ребенком!













За 8 лет организаторы и команды посетили не только детские дома и социальные приюты города Минска, но также Радошковичей и Молодечно, поселка Криничный и деревни Боровляны. В разное время в рамках акций гости познакомились с юными призерами-паралимпийцами и слабовидящей девочкой, которая пишет удивительные иконы, финалисткой телепроекта «Я пою» и 11-летним призером страны по картингу… Среди детей встречались талантливые музыканты и одарённые актёры, подающие надежды писатели и вполне уже состоявшиеся спортсмены. Ведь каждый ребенок по-своему особенный и всем нужно просто немного любви, заботы и внимания.

Республиканское государственно-общественное объединение

«Президентский спортивный клуб»

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