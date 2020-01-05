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На станции метро «Пушкинская» мужчина упал на пути

06.01.2020 10:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 января примерно в 15:53 на железнодорожные пути станции метро «Пушкинская» упал человек. 

По сведениям МЧС Беларуси, у 44-летнего мужчины случился приступ эпилепсии, в результате чего пассажир упал на пути. Пострадавший был незамедлительно поднят на платформу, а затем госпитализирован. 

На 4 минуты останавливалось движение поездов. 

Осенью 2019 года в Минском метрополитене произошёл инцидент с пассажиром. 

Ему потребовалась медпомощь – подробности здесь

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Новости Беларуси. 5 января примерно в 15:53 на железнодорожные пути станции метро «Пушкинская» упал человек.  По сведениям МЧС Беларуси, у 44-летнего мужчины случился...
 
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