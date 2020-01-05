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На станции метро «Пушкинская» мужчина упал на пути
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 января примерно в 15:53 на железнодорожные пути станции метро «Пушкинская» упал человек.
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На 4 минуты останавливалось движение поездов.
Осенью 2019 года в Минском метрополитене произошёл инцидент с пассажиром.
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Новости Беларуси. 5 января примерно в 15:53 на железнодорожные пути станции метро «Пушкинская» упал человек. По сведениям МЧС Беларуси, у 44-летнего мужчины случился...
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