На станции метро «Пушкинская» мужчина упал на пути

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 января примерно в 15:53 на железнодорожные пути станции метро «Пушкинская» упал человек.

По сведениям МЧС Беларуси, у 44-летнего мужчины случился приступ эпилепсии, в результате чего пассажир упал на пути. Пострадавший был незамедлительно поднят на платформу, а затем госпитализирован.

На 4 минуты останавливалось движение поездов.

Осенью 2019 года в Минском метрополитене произошёл инцидент с пассажиром.