В Жировичском монастыре Беларуси установили вертеп и готовят рождественский стол

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Последние приготовления к Рождеству идут в храмах Беларуси. Свято-Успенский Жировичский монастырь – старейший в республике. Его называют «обителью всего белорусского православия», сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Пока рождественские песнопения здесь заменяют мирские мелодии – звуки дрели. Однако праздничное убранство на месте – живые ели и цветы, несмотря на реставрацию. Свято-Успенский Жировичский монастырь весной отметит свое 500-летие. Пока готовится к главному христианскому празднику.

Младенец Иисус, по Евангелию, родился в пещере, рядом с домашними животными. Поэтому основной элемент украшения – вертеп. В Жировичах по традиции оформляют живой. Кроликов, осликов и барашков вечером привезут из местного зоосада. И обычная палатка превратится в вифлеемские ясли, где начался отсчет новой эры человечества. «Когда заходим в вертеп, в этот полумрак, мы являемся свидетелями чуда сошествия на землю Богомладенца. И даже взрослые в такой момент чувствуют себя детьми», – отметила преподаватель воскресной школы при Минской духовной семинарии Ксения Пачковская.

Праздничный трезвон прихожане услышат в Сочельник. Звонарь Николай легко справляется с восьмью колоколами, в том числе с большим благовестным. Для него это четвертое Рождество в духовной семинарии. По словам Николая, колокольный звон – самая трепетная мелодия. «Детская радость осталась. Прибавилась еще и духовная радость. Стал на Рождество иначе смотреть. Мы точно знаем: родился Спаситель. И мы точно знаем для чего», – сказал звонарь.

Сочельник – самый строгий день в рождественском посту. Мясо в монастыре не едят круглый год, в дни поста отказываются от всего скоромного: яиц, молока, рыбы. Однако уже после ночной литургии в трапезной накроют праздничный стол. Количество блюд необязательно 12. Это скорее народная, чем церковная традиция. «Это будут праздничные продукты, которые мы заготавливаем на любой праздник. Может, для кого-то это будет пирожное или торт, от которого он воздерживался», – рассказал преподаватель семинарии Константин Мачан.

Свято-Успенский Жировичский монастырь – одна из старейших обителей на белорусской земле. Место – намоленное. Сегодня это пять церквей, корпус для монахов и духовная семинария. Сюда приезжают тысячи верующий, чтобы приложиться к Жировицкой иконе Божией Матери. Ее почитают как чудотворную и считают одной из главных святынь Беларуси.

Сейчас икона находится в соседнем Никольском храме. Успенский собор не отапливается, а холод опасен для уже хрупкой святыни. «Во время пожара икона получила серьезные повреждения. Еще икона долгое время находилась не под стеклом. И люди прикладывались к ней, целовали. Это были огромные потоки людей. Поэтому икона уже очень хрупкая. И мы стараемся без особой необходимости ее не трогать», – пояснил иеромонах, преподаватель семинарии Евстафий.

Во всех белорусских храмах праздничная служба начнется в полночь. И хоть молитва в церкви объединяет верующих, не менее значимо посвятить праздничные дни семье. Еще это время, если не для того чтобы поверить в чудо, то точно, чтобы стать чуточку добрее.