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Телеграм-канал: Белнефтехим ведёт переговоры с китайцами о продаже Мозырского НПЗ и "Нафтана"
Источник материала: Партизан
Белнефтехим ведёт переговоры с китайцами о продаже Мозырского НПЗ и ОАО "Нафтан".
Об этом сообщает телеграм-канал Хитрозачосаны
Как
За долю государственного пакета акций запросили 16 млрд (9 млрд за Мозырский НПЗ и 7 млрд за Новолоцкий).
В переговорах принимает участие и друг Лукашенко - российский олигарх Михаил Гуцериев.
Китайская сторона проявляет интерес. Торг идёт по цене.
Кстати, начало переговорам было положено еще в 2011 году, о чем свидетельствует документ выше
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Белнефтехим ведёт переговоры с китайцами о продаже Мозырского НПЗ и ОАО "Нафтан".
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