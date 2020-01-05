Об этом сообщает телеграм-канал Хитрозачосаны













уточняет Незыгарь, переговоры о продаже двух нефтеперерабатывающих заводов китайцам Лукашенко ведет с ноября. КакНезыгарь, переговоры о продаже двух нефтеперерабатывающих заводов китайцам Лукашенко ведет с ноября.





За долю государственного пакета акций запросили 16 млрд (9 млрд за Мозырский НПЗ и 7 млрд за Новолоцкий).





В переговорах принимает участие и друг Лукашенко - российский олигарх Михаил Гуцериев.









Китайская сторона проявляет интерес. Торг идёт по цене.





Кстати, начало переговорам было положено еще в 2011 году, о чем свидетельствует документ выше