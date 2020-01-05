Провал «Джокера» и триумф «Однажды в Голливуде»: объявлены итоги «Золотого глобуса — 2020»

Источник материала: KYKY

В Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения «Золотых глобусов» — кинопремий, которые каждый год, начиная с 1944-го, присуждаются по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. В 2019 году ведущим церемонии стал Рики Джервейс; большее число наград — сразу три — собрал фильм «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино. Рассказываем, как распределились остальные награды в некоторых категориях.

Лучший фильм (комедия/мюзикл): «Однажды в Голливуде».

Номинировались, но не победили: «Достать ножи», «Рокетмэн», «Меня зовут Долемайт», «Кролик Джоджо».

Лучший фильм (драма): «1917».

Номинировались, но не победили: «Брачная история», «Два Папы», «Джокер», «Ирландец».

Лучший режиссер: Сэм Мэндес с фильмом «1917».

Номинировались, но не победили: Мартин Скорсезе с фильмом «Ирландец»; Квентин Тарантино с фильмом «Однажды в Голливуде»; Пон Джун-хо с фильмом «Паразиты», Тодд Филлипс с фильмом «Джокер».

Лучший актер второго плана: Брэд Питт в фильме «Однажды... в Голливуде».

Номинировались, но не победили: Аль Пачино в фильме «Ирландец»; Джо Пеши в фильме «Ирландец»; Том Хэнкс в фильме «Прекрасный день по соседству»; Энтони Хопкинс в фильме «Два Папы».

Лучший сценарий: «Однажды в Голливуде».

Номинировались, но не победили: «Брачная история», «Паразиты», «Два Папы», «Ирландец».

Лучший иностранный фильм: «Паразиты» (Южная Корея).

Номинировались, но не победили: «Боль и слава» (Испания), «Портрет девушки в огне» (Франция), «Прощание» (США/Китай), «Отверженные» (Франция).

Лучший анимационный фильм: «Потерянное звено».

Номинировались, но не победили: «Король Лев», «История игрушек 4», «Как приручить дракона 3», «Холодное сердце 2».

Лучший сериал (драма): «Наследники».

Номинировались, но не победили: «Большая маленькая ложь», «Корона», «Убивая Еву», «Утреннее шоу».

Лучший сериал (комедия/мюзикл): «Дрянь».

Номинировались, но не победили: «Барри», «Метод Камински», «Удивительная Миссис Мейзел», «Политик».

Лучший мини-сериал или телевизионный фильм: «Чернобыль».

Номинировались, но не победили: «Невероятное», «Самый громкий голос», «Уловка-22», «Фосси/Вердон».