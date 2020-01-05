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Шок! В Жабинке бревнами завалило рабочего
Источник материала: Партизан
Инцидент случился 5 января около 9 утра на территории деревеобрабатывающего предприятия
В МЧС сообщили, что на открытой площадке бревнами завалило работника предприятия. Спасатели проводили работы по спасению мужчины из-под бревен, коллеги пострадавшего также оказывали максимальное содействие и помощь.
Работника спасли и доставили в больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняют,
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Инцидент случился 5 января около 9 утра на территории деревеобрабатывающего предприятия
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