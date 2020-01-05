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В России обрадовались победе хоккеистов, посмотрев не тот финал

06.01.2020 10:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Решающие матчи молодежного чемпионата мира по хоккею изначально должны были показать на «Матч ТВ», но когда туда вышла сборная России, сетку изменили: финал (а до этого — полуфинал) показали по Первому, пишет sports.ru.

Вчера вместо актуальной игры «Матч ТВ» решил дать в эфир победный финал МЧМ-2011, который Россия выиграла у Канады со счетом 5:3. Те, кто привык смотреть весь спорт по «Матчу» (и опоздавшие к началу трансляции), подумали, что Россия выиграла и стали поздравлять сборную с победой.









Среди тех, кто ошибся, был российский футболист Дмитрий Тарасов:


Официальный телеграм-канал «Москвы 24»:


И даже председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи:


Напомним, в реальности российская молодежка проиграла канадцам со счетом 4:3 и завоевала серебро ЧМ. Как проходил этот драматичный финал, можете прочитать тут.

 
 
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