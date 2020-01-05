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Саснович с победы стартовала на турнире в китайском Шэньчжэне
Источник материала: Партизан
Белорусская теннисистка Александра Саснович (69-й номер в рейтинге WTA) одержала победу в 1/16 финала турнира в китайском Шэньчжэне
Белоруска Александра Саснович в матче 1/16 финала турнира в Шэньчжэне (Китай, призовой фонд — 651 750 долларов) победила немку Анну-Лену Фридсэм.
Александра Саснович (Беларусь, 62 ВТА) — Анна-Лена Фридсэм (Германия, 145) — 6:2, 6:3
Во втором туре Саснович встретится с китаянкой Ван Цян (28-й номер в рейтинге WTA).
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Белорусская теннисистка Александра Саснович (69-й номер в рейтинге WTA) одержала победу в 1/16 финала турнира в китайском Шэньчжэне
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