ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саснович с победы стартовала на турнире в китайском Шэньчжэне

06.01.2020 12:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка Александра Саснович (69-й номер в рейтинге WTA) одержала победу в 1/16 финала турнира в китайском Шэньчжэне



Белоруска Александра Саснович в матче 1/16 финала турнира в Шэньчжэне (Китай, призовой фонд — 651 750 долларов) победила немку Анну-Лену Фридсэм.

Александра Саснович (Беларусь, 62 ВТА) — Анна-Лена Фридсэм (Германия, 145) — 6:2, 6:3

Во втором туре Саснович встретится с китаянкой Ван Цян (28-й номер в рейтинге WTA).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Александра Саснович (69-й номер в рейтинге WTA) одержала победу в 1/16 финала турнира в китайском Шэньчжэне
 
Новости дня
Новости разные
 
Накануне Рождества Патриарший экзарх Беларуси обратился к верующим с посланием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика