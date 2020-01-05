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Два года назад состоялась первая акция против строительства аккумуляторного завода под Брестом

06.01.2020 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

5 января в Бресте на площади Ленина в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Два года назад состоялась первая акция против строительства аккумуляторного завода под Брестом

Фото из архива b-g.by

Пришедшие на площадь вспомнили, что ровно два года назад, 5 января 2018 года, впервые собрались вместе у строительной площадки завода, где выразили свой протест. На следующий день, 6 января, начался сбор подписей против строительства завода. Так стартовала общественная кампания протеста.

Сегодня же собравшиеся на площади Ленина обсуждали уведомление о проведении общественной экологической экспертизы проектной документации по строительному проекту аккумуляторный завод ООО «АйПауэр», сообщает БелаПАН.

Два года назад состоялась первая акция против строительства аккумуляторного завода под Брестом

Уведомление было размещено 30 декабря на ряде официальных сайтов, в частности, на сайте компании 1AK-GROUP, в которую входит «АйПауэр», на сайте Брестского облисполкома. В уведомлении говорится, что заказчиком общественной экологической экспертизы выступает компания «АйПауэр». Предметом общественной экологической экспертизы является установление соответствия или несоответствия проектной документации аккумуляторного завода требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

Также сообщалось, что заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить на почтовый адрес ООО «АйПауэр» (Брест, улица Пионерская, д. 52, офис 608) в течение 10 рабочих дней с момента опубликования данного уведомления в срок до 15 января.

3 января группа противников строительства аккумуляторного завода хотела подать такое заявление и пришла по указанному адресу. Оказалось, что офиса ООО «АйПауэр» в этом здании нет. На дверях кабинета 608, где раньше был офис этой компании, закреплена табличка другой фирмы.

Два года назад состоялась первая акция против строительства аккумуляторного завода под Брестом

Активисты вызвали милицию, сотрудник которой зафиксировал данный факт. После этого они подали соответствующее заявление в Брестский облисполком.

Пришедшие 5 января на площадь противники завода отмечали, что не особо удивлены такой ситуацией, потому что, по их мнению, все сделано специально для того, чтобы ввести людей в заблуждение.

По мнению активиста Олега Вялова, «АйПаэру» общественная экспертиза просто необходима, потому что без нее они не смогут подать документы на государственную экологическую экспертизу. При этом Вялов не исключает, что противников завода до общественной экспертизы не допустят.

Активисты заявляют, что будут добиваться проведения общественной экспертизы в соответствии с законодательством.

 
Теги: Брест
 
 
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