Соболенко и Саснович выиграли свои первые матчи в 2020 году в Шэньчжэне

Источник материала: Аргументы и факты

Новый теннисный сезон для девушек вступил в свои права. На этой неделе крупные турниры принимают австралийский Брисбен, новозеландский Окленд и китайский Шэньчжэнь. В Китае выступают три белорусские представительницы.

В первом раунде одиночного разряда Арина Соболенко (11-е место в рейтинге WTA), посеянная на турнире под вторым номером, встречалась с россиянкой Маргаритой Гаспарян (103). Наша спортсменка не испытала особых трудностей и обыграла соперницу в двух сетах – 6:3, 6:0. Следующей соперницей Соболенко станет чешка Кристина Плишкова (66).

Александре Саснович (69) противостояла немецкая спортсменка Анна-Лена Фридзам (141). Саснович также одержала уверенную победу в двух сетах – 6:2, 6:3. Во втором круге белоруска будет играть с китаянкой Ван Цян (28).

Кроме того, Арина Соболенко в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс стартовали в парном турнире в Шэньчжэне. В первом раунде им противостояла еще одна белоруска Лидия Морозова и украинка Катерина Бондаренко. Соболенко и Мертенс были сильнее в двух сетах – 6:3, 7:5. В четвертьфинале им будут противостоять японка Мисаки Дои и румынка Моника Никулеску.

Турнир в Шэньчжэене продлится до 11 января.