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А такой сервис не заказывали? Столичный таксист ломился в дом клиента и угрожал ему ножом
Источник материала: Партизан
Накануне в полночь в милицию поступило сообщение от хозяина дома, расположенного на улице Либаво-Роменская, о том, что неизвестный мужчина пытается проникнуть в дом, угрожает ножом.
На месте
По предварительной информации, накануне утром задержанный мужчина, являясь водителем одной из столичных служб такси, подвозил в поликлинику мужчину с 9-летним ребенком.
Во время поездки ребенок почувствовал себя плохо, его вытошнило и автомобиль оказался исмачканным. Отец ребенка рассчитался с водителем такси, дав сумму более положенной, и пообещал к вечеру на номер мобильного телефона зачислить дополнительную сумму, которая возместит ущерб на химчистку салона автомобиля.
Не дождавшись денежного перевода от пассажира, водитель такси в нетрезвом состоянии попытался зайти в дом к пассажиру и забрать деньги, угрожая мужчине ножом.
Правоохранители установили, что ранее мужчина был судим за хулиганство.
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Накануне в полночь в милицию поступило сообщение от хозяина дома, расположенного на улице Либаво-Роменская, о том, что неизвестный мужчина пытается проникнуть в...
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