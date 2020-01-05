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А такой сервис не заказывали? Столичный таксист ломился в дом клиента и угрожал ему ножом

06.01.2020 12:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне в полночь в милицию поступило сообщение от хозяина дома, расположенного на улице Либаво-Роменская, о том, что неизвестный мужчина пытается проникнуть в дом, угрожает ножом.

На месте правохранители задержали мужчину 44-х лет.  

По предварительной информации, накануне утром задержанный мужчина, являясь водителем одной из столичных служб такси, подвозил в поликлинику мужчину с 9-летним ребенком. 

Во время поездки ребенок почувствовал себя плохо, его вытошнило и автомобиль оказался исмачканным. Отец ребенка рассчитался с водителем такси, дав сумму более положенной, и пообещал к вечеру на номер мобильного телефона зачислить дополнительную сумму, которая возместит ущерб на химчистку салона автомобиля.  

Не дождавшись денежного перевода от пассажира, водитель такси в нетрезвом состоянии попытался зайти в дом к пассажиру и забрать деньги, угрожая мужчине ножом.

Правоохранители установили, что ранее мужчина был судим за хулиганство.
 
 
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Накануне в полночь в милицию поступило сообщение от хозяина дома, расположенного на улице Либаво-Роменская, о том, что неизвестный мужчина пытается проникнуть в...
 
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