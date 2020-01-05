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Беларусь — последняя страна, где празднуют День Октябрьской революции. Власти решили, будут ли это менять

06.01.2020 12:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларусь — единственная страна в мире, где День Октябрьской революции — государственный праздник и официальный выходной. Иногда это даже радует, как, например, в 2019 году — 7 ноября выпало на будний день, и неделя в офисе из-за переносов сократилась до трех дней. Однако градус недовольства многих беларусов даже такие эпизодичные бонусы все-таки не снижают: в ноябре 2019-го на сайте «Удобный город» появилась петиция, в которой авторы требовали заменить устаревший праздник. На днях власти ответили.

О чём шла речь в петиции — коротко

Авторы просили признать, что, консервируя эту дату как государственный праздник, страна «застревает во времени». Так, Россия перестала праздновать День Октябрьской революции в 1996 году, Украина — в 2000-м. Даже Киргизия, которая долгое время оставалась единственным суверенным напарником Беларуси, в 2017 обновила его повод, оставив дату.

Авторы обращения отдельно указали, что не призывают стирать событие из истории Беларуси и отказываться от дополнительного выходного, но выступают за актуализацию поводов и пересмотр даты. Вот варианты, которые они предложили:

  • День памяти или «Дзяды», соответствующие Дню [памяти] мертвых во многих странах (1-2 ноября);
  • День родной литературы, в день рождения Якуба Коласа (3 ноября);
  • День развития электротранспорта, в честь запуска первого в мире метро на электрической тяге в Лондоне в 1890 году (4 ноября);
  • День военного разведчика (5 ноября);
  • День беларуско-украинской дружбы, в честь дня освобождения Киева во время Второй мировой войны (6 ноября);
  • День хоккея, в честь первого матча национальной сборной (7 ноября).

Электронное обращение подписали почти 700 человек. В середине ноября 2019-го петицию направили сразу в три инстанции: Администрацию президента, Минтруда и Совет министров. Ответ пришел из Минтруда, его подписал первый замминистра Андрей Лобович. 

Что же сказали в ведомстве. В одном абзаце

Октябрьская революция — одно из важнейших событий 20-го века, из-за нее распалась мировая колониальная система. Так, как Беларусь, поступают и другие страны, только со своими датами ключевых событий: национальный праздник Франции — День взятия Бастилии. Что станет государственным праздником в Беларуси, решает Александр Лукашенко. А он считает, что Октябрьская революция стала началом «новой эры человечества»; она помогла появлению беларуского государства. Так же думает Национальная академия наук. Польза 7 ноября как выходного в том, что каждый беларус в этот день может посетить мемориалы трудовой славы и могилы революционеров, чтобы «отдать им должное». Или отпраздновать всей семьей или коллективом. Главное — уважать историю. Вычеркивать День Октябрьской революции из списка праздников — нецелесообразно.

 
 
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